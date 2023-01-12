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Франция
12 января 2023, 03:59 | Обновлено 12 января 2023, 04:08
230
0

ВИДЕО. Первое действие Малиновского в дебютном матче. Жесткий подкат сзади

Украинец получил желтую карточку спустя 30 секунд после появления на поле

12 января 2023, 03:59 | Обновлено 12 января 2023, 04:08
230
0
ВИДЕО. Первое действие Малиновского в дебютном матче. Жесткий подкат сзади
ФК Марсель. Руслан Малиновский

В среду, 11 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Франции по футболу между «Труа» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей встречи.

В этой игре впервые в футболке «Марселя» появился украинский футболист Руслан Малиновский. Он вышел на поле на замену на 67-й минуте вместо Иссы Каборе при счете 2:0 в пользу «Марселя».

Правда, спустя полминуты пребывания на поле Малиновский успел заработать желтую карточку за фол в центре поля – Руслан сделал жесткий подкат сзади.

ВИДЕО. Первое действие Малиновского в дебютном матче. Жесткий подкат сзади

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Источник Sport.ua
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