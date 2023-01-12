ВИДЕО. Первое действие Малиновского в дебютном матче. Жесткий подкат сзади
Украинец получил желтую карточку спустя 30 секунд после появления на поле
В среду, 11 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Франции по футболу между «Труа» и «Марселем». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей встречи.
В этой игре впервые в футболке «Марселя» появился украинский футболист Руслан Малиновский. Он вышел на поле на замену на 67-й минуте вместо Иссы Каборе при счете 2:0 в пользу «Марселя».
Правда, спустя полминуты пребывания на поле Малиновский успел заработать желтую карточку за фол в центре поля – Руслан сделал жесткий подкат сзади.
ВИДЕО. Первое действие Малиновского в дебютном матче. Жесткий подкат сзади
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Генштаб опровергает информацию о полном захвате города
Блогер Sport.ua – о возвращении легендарного голкипера в столичный клуб