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Украина. Премьер лига
12 января 2023, 01:37 |
199
0

Оглашен рейтинг самых дорогих зимних продаж в истории украинского футбола

Алекс Тейшейра возглавляет список

12 января 2023, 01:37 |
199
0
Оглашен рейтинг самых дорогих зимних продаж в истории украинского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тейшейра

Авторитетный портал Transfermarkt подготовил рейтинг из десяти самых дорогих зимних переходов футболистов из украинского чемпионата.

На первом месте расположился Алекс Тейшейра. В сезоне 2015/16 китайский клуб «Цзянсу Сунин» выкупил бразильца у донецкого «Шахтера» за 50 миллионов евро. В тройку также попали трансферы Виллиана из донецкого клуба в «анжи» и переход Виталия Миколенко из киевского «Динамо» в «Эвертон».

Отметим, что 9 из 10 самых дорогих продаж были сделаны либо из «Шахтера» (5), либо из «Динамо» (4). Еще одна принадлежит «Металлисту».

Топ-10 самых дорогих зимних продаж в истории УПЛ:

  1. Алекс Тейшейра из Шахтера в Цзянсу Сунин – 50 млн евро (сезон 2015/16);
  2. Виллиан из Шахтера в Анжи – 35 млн евро (сезон 2012/13);
  3. Виталий Миколенко из Динамо в Эвертон – 23,5 млн евро (сезон 2021/22);
  4. Каха Каладзе из Динамо в Милан – 16 млн евро (сезон 2000/01);
  5. Тайсон из Металлиста в Шахтер – 15,24 млн евро (сезон 2012/13);
  6. анатолий тимощук из Шахтера в зенит – 14,5 млн евро (сезон 2006/07);
  7. Ярослав Ракицкий из Шахтера в зенит – 10 млн евро (сезон 2018/19);
  8. Александр Алиев из Динамо в локомотив – 8 млн евро (сезон 2009/10);
  9. Марсело Морено из Шахтера в Гремио – 6 млн евро (сезон 2011/12);
  10. Гильерме из Динамо в Атлетико Минейро – 6 млн евро (сезон 2010/11).
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Источник: испанский форвард может вернуться в Динамо уже этой зимой
Цзянсу Сунин Виллиан Анжи Махачкала Гремио Шахтер Донецк Динамо Киев Алекс Тейшейра Виталий Миколенко Каха Каладзе Тайсон Анатолий Тимощук Ярослав Ракицкий Александр Алиев Марсело Морено Гильерме Гусмао Атлетико Минейро Зенит Санкт-Петербург Локомотив Москва Металлист Харьков Милан Эвертон трансферы трансферы УПЛ Transfermarkt
Источник Transfermarkt
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