Оглашен рейтинг самых дорогих зимних продаж в истории украинского футбола

Авторитетный портал Transfermarkt подготовил рейтинг из десяти самых дорогих зимних переходов футболистов из украинского чемпионата.

На первом месте расположился Алекс Тейшейра. В сезоне 2015/16 китайский клуб «Цзянсу Сунин» выкупил бразильца у донецкого «Шахтера» за 50 миллионов евро. В тройку также попали трансферы Виллиана из донецкого клуба в «анжи» и переход Виталия Миколенко из киевского «Динамо» в «Эвертон».

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Отметим, что 9 из 10 самых дорогих продаж были сделаны либо из «Шахтера» (5), либо из «Динамо» (4). Еще одна принадлежит «Металлисту».

Топ-10 самых дорогих зимних продаж в истории УПЛ: