Оглашен рейтинг самых дорогих зимних продаж в истории украинского футбола
Алекс Тейшейра возглавляет список
Авторитетный портал Transfermarkt подготовил рейтинг из десяти самых дорогих зимних переходов футболистов из украинского чемпионата.
На первом месте расположился Алекс Тейшейра. В сезоне 2015/16 китайский клуб «Цзянсу Сунин» выкупил бразильца у донецкого «Шахтера» за 50 миллионов евро. В тройку также попали трансферы Виллиана из донецкого клуба в «анжи» и переход Виталия Миколенко из киевского «Динамо» в «Эвертон».
Отметим, что 9 из 10 самых дорогих продаж были сделаны либо из «Шахтера» (5), либо из «Динамо» (4). Еще одна принадлежит «Металлисту».
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в истории УПЛ:
- Алекс Тейшейра из Шахтера в Цзянсу Сунин – 50 млн евро (сезон 2015/16);
- Виллиан из Шахтера в Анжи – 35 млн евро (сезон 2012/13);
- Виталий Миколенко из Динамо в Эвертон – 23,5 млн евро (сезон 2021/22);
- Каха Каладзе из Динамо в Милан – 16 млн евро (сезон 2000/01);
- Тайсон из Металлиста в Шахтер – 15,24 млн евро (сезон 2012/13);
- анатолий тимощук из Шахтера в зенит – 14,5 млн евро (сезон 2006/07);
- Ярослав Ракицкий из Шахтера в зенит – 10 млн евро (сезон 2018/19);
- Александр Алиев из Динамо в локомотив – 8 млн евро (сезон 2009/10);
- Марсело Морено из Шахтера в Гремио – 6 млн евро (сезон 2011/12);
- Гильерме из Динамо в Атлетико Минейро – 6 млн евро (сезон 2010/11).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Официальный Twitter клуба опубликовал фото Криштиану с тренировки
Блогер Sport.ua – о возвращении легендарного голкипера в столичный клуб