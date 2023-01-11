Объявлен топ самых дорогих зимних покупок в истории УПЛ
Тайсон – во главе списка
Авторитетный портал Transfermarkt подготовил рейтинг из десяти самых дорогостоящих переходов футболистов в украинский чемпионат.
На первом месте находится трансфер бразильского игрока Тайсона из харьковского «Металлиста» в донецкий «Шахтер». Эта сделка была осуществлена в сезоне 2012/13. Тогда «горняки» заплатили за игрока 15.24 миллиона евро.
В топ-3 также входить трансфер Тете из «Гремио» в «Шахтер» в 2019 году и переход Нереса из «Аякса» также в донецкий клуб в начале 2022 года.
К слову, зимняя трансферная активность «горняков» позволила им занять сразу 7 мест в этом рейтинге. Остальные три места остались за «Металлистом», «Днепром» и «Динамо».
Топ-10 самых дорогих зимних покупок в истории УПЛ:
- Тайсон из Металлиста в Шахтер – 15.24 млн евро (сезон 2012/13);
- Тете из Гремио в Шахтер – 15 млн евро (сезон 2018/19);
- Давид Нерес из Аякса в Шахтер – 12 млн евро (сезон 2021/22);
- Жулиано из Интернасьонала в Днепр – 11 млн евро (сезон 2010/11);
- Себастьян Бланко из Лануса в Металлист – 8,7 млн евро (сезон 2010/11);
- Александр Алиев из Локомотива в Динамо – 8 млн евро (сезон 2010/11);
- Дуглас Коста из Гремио в Шахтер – 8 млн евро (сезон 2009/10);
- Элано из Сантоса в Шахтер – 7,6 млн евро (сезон 2004/05);
- Винисиус Тобиас из Интернасьонал в Шахтер за 6 млн евро (сезон 2021/22);
- Манор Соломон из Маккаби Петах-Тиква в Шахтер – 6 млн евро (сезон 2018/19).
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