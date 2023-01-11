Объявлен топ самых дорогих зимних покупок в истории УПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt подготовил рейтинг из десяти самых дорогостоящих переходов футболистов в украинский чемпионат.

На первом месте находится трансфер бразильского игрока Тайсона из харьковского «Металлиста» в донецкий «Шахтер». Эта сделка была осуществлена в сезоне 2012/13. Тогда «горняки» заплатили за игрока 15.24 миллиона евро.

В топ-3 также входить трансфер Тете из «Гремио» в «Шахтер» в 2019 году и переход Нереса из «Аякса» также в донецкий клуб в начале 2022 года.

К слову, зимняя трансферная активность «горняков» позволила им занять сразу 7 мест в этом рейтинге. Остальные три места остались за «Металлистом», «Днепром» и «Динамо».

Топ-10 самых дорогих зимних покупок в истории УПЛ: