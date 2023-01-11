GOAT вернулся. Месси – в старте на матч ПСЖ с Анже
Звездный аргентинский форвард проведет первую игру после ЧМ-2022
В среду, 11 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Анже». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Звездный аргентинский форвард Лионель Месси выйдет в стартовом составе парижского клуба. Отметим, что это будет первая игра для Месси после триумфального ЧМ-2022 в Катаре.
К слову, в старте у «ПСЖ» появится и Неймар. Килиан Мбаппе все еще в отпуске.
ПСЖ – Анже. Прогноз и анонс на матч
🆗✅ Notre onze de départ pour ce #PSGSCO !#AllezParis 🟥🟦 pic.twitter.com/8PnefOpWf3— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 11, 2023
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