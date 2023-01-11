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Франция
11 января 2023, 21:47 | Обновлено 11 января 2023, 21:50
28
0

GOAT вернулся. Месси – в старте на матч ПСЖ с Анже

Звездный аргентинский форвард проведет первую игру после ЧМ-2022

11 января 2023, 21:47 | Обновлено 11 января 2023, 21:50
28
0
GOAT вернулся. Месси – в старте на матч ПСЖ с Анже
Twitter. Лионель Месси

В среду, 11 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Анже». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси выйдет в стартовом составе парижского клуба. Отметим, что это будет первая игра для Месси после триумфального ЧМ-2022 в Катаре.

К слову, в старте у «ПСЖ» появится и Неймар. Килиан Мбаппе все еще в отпуске.

ПСЖ – Анже. Прогноз и анонс на матч

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Источник Sport.ua
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