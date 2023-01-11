Италия11 января 2023, 20:25 | Обновлено 11 января 2023, 21:08
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Суперкубок Испании. Стали известны составы полуфинала Реал – Валенсия
Матч пройдет в Саудовской Аравии 11 января в 21:00 по Киеву
11 января 2023, 20:25 | Обновлено 11 января 2023, 21:08
496
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11 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором играют «Реал» и «Валенсия».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе имени короля Фахда в саудовском Эр-Рияде.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Стартовые составы команд
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @valenciacf! #SuperSupercopa | @UnicajaBanco pic.twitter.com/KCkhDUVYrx— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 11, 2023
📝 XI INICIAL #SuperSupercopa 🆚 @realmadrid #ADNVCF #CORVCF pic.twitter.com/bVLDngBXb4— Valencia CF (@valenciacf) January 11, 2023
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