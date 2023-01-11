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Италия
11 января 2023, 20:25 | Обновлено 11 января 2023, 21:08
496
0

Суперкубок Испании. Стали известны составы полуфинала Реал – Валенсия

Матч пройдет в Саудовской Аравии 11 января в 21:00 по Киеву

11 января 2023, 20:25 | Обновлено 11 января 2023, 21:08
496
0
Суперкубок Испании. Стали известны составы полуфинала Реал – Валенсия
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января в 21:00 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором играют «Реал» и «Валенсия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе имени короля Фахда в саудовском Эр-Рияде.

Стартовые составы команд

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резервном составе.

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Реал – Валенсия. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валенсия Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Валенсия стартовые составы
Источник Sport.ua
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