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11 января 2023, 19:05 |
517
1

Скоро возвращение? Свитолина присоединилась к спортивному агентству Пике

Украинка начала сотрудничество с испанским агентством Kosmos Management

11 января 2023, 19:05 |
517
1
Скоро возвращение? Свитолина присоединилась к спортивному агентству Пике
Twitter. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина испанским агентством Kosmos Management, который основал легендарный игрок «Барселоны» Жерар Пике.

Kosmos Management был создан в июне 2021 года. Агентство уже имело в своем списке клиентов таких игроков как: Доминик Тим, Дарья Касаткина, Бруно Кузухара, Борна Чорич и Андрей Рублев.

«Мы гордимся тем, что начинаем новый год с приходом Элины в семью Kosmos Management. Она выдающаяся спортсменка и вдохновляет как на корте, так и за его пределами. Работа, которую она проводит со своим фондом в поддержку своей родной страны Украины, необыкновенна», – прокомментировал новое сотрудничество Гало Бланко, управляющий директор Kosmos Management.

«Я очень рада подписанию контракта с Kosmos Management и возможности работать с этой командой. Это волнительный период в моей жизни, и я с нетерпением жду возможности открыть для себя новые возможности для бизнеса вместе с Джоном, Гало и командой. Не могу дождаться начала работы», – сказала в свою очередь Элина.

Вести дела Элины Свитолиной будет Джон Моррис, который ранее работал с австралийцем Ником Кирьосом.

Элина Свитолина в последний раз выходила на корты Тура еще в марте 2022 года, а в середине октября украинка и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис, отпраздновали пополнение в семье – у пары родилась дочка, которую назвали Скай.

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Элина Свитолина Жерар Пике Ник Кирьос Доминик Тим Дарья Касаткина Борна Чорич Андрей Рублев
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 1
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anacreon
Еліна хоч би приблизно дала якісь терміни повернення. Через скільки місяців взагалі поверталися інші тенісистки, які народили?
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