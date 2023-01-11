Каким будет Кубок Украины в 2023 году? Турнир ждут серьезные изменения

Футбольный журналист Сергей Болотников раскрыл подробности об изменении формата Кубка Украины:

«Всего будет три предварительных этапа. Во время первого сыграют «Ингулец», «Минай», «Кривбасс» и «Металлист» – две команды, которые повысились в классе, и две команды, занявшие последние места в прошлом сезоне УПЛ.

На втором этапе присоединятся еще десять клубов УПЛ без учета «Шахтера» и «Днепра-1» – участников еврокубков будут меньше нагружать».

Сообщается, что турнир состоится в 2023 году. В третий этап проходит шесть клубов, к которым добавятся еще «Днепр-1» и «Шахтер». Четыре победителя отправятся в четвертьфинал, где их будут ждать четыре представителя ПФЛ – представители ПФЛ будут определяться по своей отдельной сетке.

К слову, сроки проведения турнира и дата финального матча пока не сообщалась.

Отметим, что изначально Кубок Украины проходил в семь этапов: два предварительных, три обычных, полуфиналы и финал. Турнир начинался летом и заканчивался в мае следующего года. Однако из-за войны, которую развязала рф, формат турнира теперь будет изменен.