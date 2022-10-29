Источник: Кубок Украины может быть разыгран в следующем году

Кубок Украины сезона 2022/23 может быть разыгран в следующем году.

По информации источника, который ссылается на разговор с членом Исполнительного комитета УАФ Валерием Новобранцем, есть планы начать турнир весной. Проведение Кубка Украины будет зависеть от ситуации в стране.

Отметим, что прошлый розыгрыш турнира не завершился из-за полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины. Тогда соревнования прервались на стадии 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что есть три варианта проведения турнира.