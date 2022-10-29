Источник: Кубок Украины может быть разыгран в следующем году
Проведение турнира будет зависеть от ситуации в стране
Кубок Украины сезона 2022/23 может быть разыгран в следующем году.
По информации источника, который ссылается на разговор с членом Исполнительного комитета УАФ Валерием Новобранцем, есть планы начать турнир весной. Проведение Кубка Украины будет зависеть от ситуации в стране.
Отметим, что прошлый розыгрыш турнира не завершился из-за полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины. Тогда соревнования прервались на стадии 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что есть три варианта проведения турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ является фигурантом уголовного производства
Топ-матч между командами Де Дзерби и Поттера