Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Кубок Украины может быть разыгран в следующем году
Кубок Украины
29 октября 2022, 21:46 |
102
0

Источник: Кубок Украины может быть разыгран в следующем году

Проведение турнира будет зависеть от ситуации в стране

29 октября 2022, 21:46 |
102
0
Источник: Кубок Украины может быть разыгран в следующем году
УАФ

Кубок Украины сезона 2022/23 может быть разыгран в следующем году.

По информации источника, который ссылается на разговор с членом Исполнительного комитета УАФ Валерием Новобранцем, есть планы начать турнир весной. Проведение Кубка Украины будет зависеть от ситуации в стране.

Отметим, что прошлый розыгрыш турнира не завершился из-за полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины. Тогда соревнования прервались на стадии 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что есть три варианта проведения турнира.

По теме:
Кубок Украины еще может состояться. Есть три варианта проведения
Продэксим будет представлять Украину в следующем сезоне футзальной ЛЧ
Источник: Кубок Украины не будет сыгран в следующем сезоне
Кубок Украины по футболу Валерий Новобранец Ассоциация футзала Украины
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: В доме Павелко проведен обыск
Футбол | 28 октября 2022, 20:45 44
Источник: В доме Павелко проведен обыск
Источник: В доме Павелко проведен обыск

Президент УАФ является фигурантом уголовного производства

Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4
Футбол | 29 октября 2022, 19:04 3
Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4
Брайтон Де Дзерби с двумя автоголами разгромил Челси, Ньюкасл — в топ-4

Топ-матч между командами Де Дзерби и Поттера

Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Футбол | 29.10.2022, 12:00
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Балласт для легендарного Сколари. Карьера Марлоса в Бразилии идет под откос
Шанс на титул. Байндл вышла в финал турнира в Испании
Теннис | 29.10.2022, 17:45
Шанс на титул. Байндл вышла в финал турнира в Испании
Шанс на титул. Байндл вышла в финал турнира в Испании
Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
Футбол | 28.10.2022, 21:46
Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
27.10.2022, 23:53 26
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
28.10.2022, 03:30 2
MMA
ФОТО. Экс-первая ракетка мира родила второго ребенка
ФОТО. Экс-первая ракетка мира родила второго ребенка
27.10.2022, 23:14
Теннис
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
29.10.2022, 10:36 15
Футбол
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Аталанта готовится к продаже Малиновского
28.10.2022, 18:16 5
Футбол
ФОТО. Таинственный незнакомец Марты Костюк, или что означает сердечко?
ФОТО. Таинственный незнакомец Марты Костюк, или что означает сердечко?
29.10.2022, 11:01 2
Теннис
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
27.10.2022, 21:41 107
Футбол
Нашли себе новых друзей. Российские клубы будут играть в Иране
Нашли себе новых друзей. Российские клубы будут играть в Иране
28.10.2022, 16:45 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности