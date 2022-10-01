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Кубок Украины
01 октября 2022, 22:11 |
843
0

Кубок Украины еще может состояться. Есть три варианта проведения

Возможно, турнир в сокращенном формате пройдет весной

01 октября 2022, 22:11 |
843
0
Кубок Украины еще может состояться. Есть три варианта проведения
uaf.ua

По информации ТаТоТаке, УАФ и клубы рассматривают возможность проведения Кубка Украины в сокращенном формате.

Ранее была информация, что розыгрыша Кубка в нынешнем сезоне точно не будет, но ситуация изменилась.

Есть два варианта с участием только клубов УПЛ. Кубок Украины стартует весной, а в нем сыграют или топ-8 команд УПЛ на момент старта, или все 16 участников. Еще один вариант предусматривает участие ряда клубов Первой лиги.

Впрочем, раньше ноября никаких решений не будет. Все зависит от ситуации на фронте.

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Источник: Кубок Украины не будет сыгран в следующем сезоне
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Кубок Украины по футболу
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Источник ТаТоТаке
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