«Помню, как смотрел на Дрогба в Марселе». Малиновский вспомнил игры Днепра

Украинский футболист Руслан Малиновский прокомментировал свой переход во французский «Марсель»:

«Я очень рад начать новое путешествие с этим большим клубом. Очень ценю, что я получил возможность играть за Марсель. Сделаю все, что могу для команды, для болельщиков, чтобы достичь целей, поставленных на сезон.

Я помню, как мы с братом смотрели матч с украинской командой, «Днепром», когда за «Марсель» играл Дидье Дрогба. Мы смотрели эту игру и увидели отличный стадион и замечательных болельщиков.

Моему брату очень нравится Марсель. Он счастлив, что я перешел сюда. Конечно, я тоже счастлив».

Руслан вспомнил поединок 1/16 финала Кубка УЕФА между «Днепром» и «Марселем» в 2004 года. Тогда по сумме двух встреч победу одержала французская команда со счетом 1:0, а единственный гол забил легендарный Дидье Дрогба.