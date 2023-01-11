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  4. Передумал? Алекс Тейшейра готов подписать новый контракт с Васко да Гама
Бразилия
11 января 2023, 14:34 |
247
0

Передумал? Алекс Тейшейра готов подписать новый контракт с Васко да Гама

Экс-лидер атак «Шахтера» готов продолжить карьеру в команде из Рио-де-Жанейро

11 января 2023, 14:34 |
247
0
Передумал? Алекс Тейшейра готов подписать новый контракт с Васко да Гама
Daniel Ramalho/CRVG. Алекс Тейшейра

33-летний бывший полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра, вероятнее всего, продолжит выступления в составе «Васко да Гама».

Несколько дней назад сообщалось, что опытный бразилец покинул клуб, не договорившись с его руководством об условиях продления сотрудничества, но сейчас поступает иная информация – якобы Тейшейра и «Васко да Гама» близки к пролонгацию контракта.

Вероятнее всего, клуб из Рио-де-Жанейро оперативно отреагировал на недовольство Тейшейры и улучшил свое предложение, которое удовлетворило футболиста.

Напомним, за «Шахтер» Тейшейра выступал с 2010 по 2016 годы, после чего за 50 миллионов евро был продан в «Цзянсу Сунин». В начале 2021 года бразилец покинул Китай, и более полугода оставался свободным агентом, прежде чем подписал контракт с турецким «Бешикташем», а уже оттуда вернулся на родину.

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Алекс Тейшейра Васко да Гама трансферы
Источник Jornal O Dia
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