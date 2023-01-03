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  4. Снова без клуба. Алекс Тейшейра покинул Васко да Гама
Бразилия
03 января 2023, 11:29 |
771
0

Снова без клуба. Алекс Тейшейра покинул Васко да Гама

32-летний хавбек не пожелал оставаться в команде из Рио-де-Жанейро

03 января 2023, 11:29 |
771
0
Снова без клуба. Алекс Тейшейра покинул Васко да Гама
ФК Васко да Гама. Алекс Тейшейра

Бывший полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра начало 2023 года встретил в статусе свободного агента.

Летом минувшего года бразилец вернулся на родину, подписав краткосрочное соглашение с «Васко да Гама», предусматривающее опцию пролонгации. Однако последняя не была согласована, так как футболист не принял те условия, которые ему предложил клуб.

В то же время в «Васко да Гама» в целом оказались недовольны теми результатами, которые во второй части минувшего сезона бразильской Серии В продемонстрировал Тейшейра – на счету хавбека оказалось только 2 гола и 1 ассист в 15 матчах.

Не исключено, что в ближайшее время «Васко да Гама» и Тейшейра все-таки согласуют новый контракт, но пока хавбек в статусе свободного агента готов рассмотреть другие предложения. В частности, интерес к сотрудничеству с Алексом проявляют «Крузейро» и «Коринтианс».

Напомним, за «Шахтер» Тейшейра выступал с 2010 по 2016 годы, после чего за 50 миллионов евро был продан в «Цзянсу Сунин». В начале 2021 года бразилец покинул Китай, и более полугода оставался свободным агентом, прежде чем подписал контракт с турецким «Бешикташем», а уже оттуда вернулся на родину.

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Источник: Челси выложит за Энцо Фернандеса 127 миллионов евро
Алекс Тейшейра Васко да Гама трансферы
Источник Jornal O Dia
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