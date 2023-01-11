Эрик ДИ МЕКО: «Малиновский принесет пользу Марселю»

Бывший игрок «Марселя» Эрик Ди Меко поделился своим мнением по поводу новичка команды, Руслана Малиновского:

«Он будет в хороший форме, потому что все чемпионаты в самом разгаре. Клуб долго следил за ним. Подозреваю, что соглашение между игроком и «Марселем» уже существовало какое-то время. Это игрок, который принесет пользу.

Он – трудолюбивый атакующий полузащитник, долгое время эту роль выполнял Гендузи, сейчас ее может выполнять он. Кроме того, есть больше уверенности в его высочайшем уровне в Европе, чем, например, по Жерсону. Он отличный новичок».