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  4. Эрик ДИ МЕКО: «Малиновский принесет пользу Марселю»
Франция
11 января 2023, 13:47 |
254
0

Эрик ДИ МЕКО: «Малиновский принесет пользу Марселю»

Экс-игрок «Марселя» – об украинском полузащитнике

11 января 2023, 13:47 |
254
0
Эрик ДИ МЕКО: «Малиновский принесет пользу Марселю»
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Бывший игрок «Марселя» Эрик Ди Меко поделился своим мнением по поводу новичка команды, Руслана Малиновского:

«Он будет в хороший форме, потому что все чемпионаты в самом разгаре. Клуб долго следил за ним. Подозреваю, что соглашение между игроком и «Марселем» уже существовало какое-то время. Это игрок, который принесет пользу.

Он – трудолюбивый атакующий полузащитник, долгое время эту роль выполнял Гендузи, сейчас ее может выполнять он. Кроме того, есть больше уверенности в его высочайшем уровне в Европе, чем, например, по Жерсону. Он отличный новичок».

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Эрик Ди Меко Марсель Руслан Малиновский
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