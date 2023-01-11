БЛИЗНИЧЕНКО: «Столкнулся в Ингульце с неприятными вещами»

Полузащитник Андрей Близниченко вчера покинул «Ингулец» и подписал контракт с другим клубом УПЛ, «Вересом». О своем предыдущем клубе хавбек не горит желанием вспоминать:

«Честно говоря, мне бы не хотелось возвращаться к теме «Ингульца». Столкнулся там со многими неприятными вещами по отношению к себе. Решил, что для себя я эту страницу уже перелистнул и полностью сконцентрирован на своем будущем в новом клубе».

За «Ингулец» Близниченко выступал с лета 2022 года.