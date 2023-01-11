Украина. Премьер лига11 января 2023, 13:30 | Обновлено 11 января 2023, 13:32
497
0
БЛИЗНИЧЕНКО: «Столкнулся в Ингульце с неприятными вещами»
Хавбек «Вереса» – о своем предыдущем клубе
11 января 2023, 13:30 | Обновлено 11 января 2023, 13:32
497
0
Полузащитник Андрей Близниченко вчера покинул «Ингулец» и подписал контракт с другим клубом УПЛ, «Вересом». О своем предыдущем клубе хавбек не горит желанием вспоминать:
«Честно говоря, мне бы не хотелось возвращаться к теме «Ингульца». Столкнулся там со многими неприятными вещами по отношению к себе. Решил, что для себя я эту страницу уже перелистнул и полностью сконцентрирован на своем будущем в новом клубе».
За «Ингулец» Близниченко выступал с лета 2022 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 января 2023, 08:17 1
Нидерландский специалист – о матче «Ман Юнайтед» с «Чарльтоном»
Футбол | 10 января 2023, 20:11 0
Шовковский приступает к работе с 12 января
Бокс | 11.01.2023, 01:35
Футбол | 10.01.2023, 14:24
Футбол | 11.01.2023, 08:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.01.2023, 16:22 6
09.01.2023, 10:12 4
10.01.2023, 15:20 6
10.01.2023, 20:59 1
11.01.2023, 01:50 2
09.01.2023, 13:36 2
11.01.2023, 05:25
09.01.2023, 19:05 5