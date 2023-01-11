Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня есть несколько нелепых идей к матчу с МЮ»
Испанский тренер – о предстоящей игре «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о возможном составе подопечных на будущий матч английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Земляки должны выяснить отношения на поле в субботу, 14 января, на стадионе «Олд Траффорд»
«Хотелось бы, чтобы к матчу с «Юнайтед» у всех наших игроков было примерно равное количество сыгранных минуты в среднем, потому что у меня есть несколько нелепых идей к матчу с ними.
У меня нет четкого состава на матч с «МЮ». Я еще не смотрел их последние игры. Нужно оценить, как они играют дома, меняют ли они что-то. Мне еще нужно это изучить», – рассказал Гвардиола.
В таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 2-е место с 39 очками, у «Манчестер Юнайтед» 4-я позиция и 35 пунктов.
Ранее Пеп Гвардиола прокомментировал решение валлийца Гарета Бэйла о завершении карьеры.
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