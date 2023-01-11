Англия11 января 2023, 09:16 | Обновлено 11 января 2023, 09:37
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Инсайдер: Фелиш стал игроком Челси
Лондонцы усилили нападение
11 января 2023, 09:16 | Обновлено 11 января 2023, 09:37
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23-летний португальский нападающий Жоау Фелиш переходит из мадридского «Атлетико» в лондонский «Челси». Это аренда до конца нынешнего сезона.
За временный договор «пенсионеры» заплатят «матрасникам» 11 млн евро. Кроме этого, «Челси» будет платить Жоау Фелишу 100% его заработной платы.
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Перед переходом в стан «Челси» Фелиш подпишет с «Атлетико» новый контракт, который будет рассчитан до лета 2027 года.
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