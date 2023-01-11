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WTA
11 января 2023, 05:55 | Обновлено 11 января 2023, 06:00
390
0

Вышла во второй полуфинал в сезоне. Киченок близка к трофею в Австралии

Украинка вместе с Аленой Остапенко в двух сетах обыграла Росольску и Рутлиф

11 января 2023, 05:55 | Обновлено 11 января 2023, 06:00
390
0
Вышла во второй полуфинал в сезоне. Киченок близка к трофею в Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия) обыграла Алисию Росольску и Эрин Рутлиф в двух сетах за 1 час и 21 минуту.

WTA 500 Аделаида. Пары. Хард. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Алисия Росольска (Польша) / Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) – 6:3, 6:4

Отметим, что это второй полуфинал для Людмилы и Алены в новом сезоне. Ранее украинско-латвийский тандем на прошлом турнире на этих же кортах вылетел с 1/2 финала от американского тандема.

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Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Аделаида Алисия Росольска Эрин Рутлифф
Источник Sport.ua
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