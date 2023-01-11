Вышла во второй полуфинал в сезоне. Киченок близка к трофею в Австралии

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия) обыграла Алисию Росольску и Эрин Рутлиф в двух сетах за 1 час и 21 минуту.

WTA 500 Аделаида. Пары. Хард. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Алисия Росольска (Польша) / Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) – 6:3, 6:4

Отметим, что это второй полуфинал для Людмилы и Алены в новом сезоне. Ранее украинско-латвийский тандем на прошлом турнире на этих же кортах вылетел с 1/2 финала от американского тандема.