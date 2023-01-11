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11 января 2023, 05:25 |
1071
0

ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду

Официальный Twitter клуба опубликовал фото Криштиану с тренировки

11 января 2023, 05:25 |
1071
0
ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
Instagram. Криштиану Роналду

Официальный Twitter-аккаунт саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» опубликовал фото звездного португальского форварда Криштиану Роналду.

На фотографии видно, как португалец исполняет прыжок чтобы пробить головой.

«Прыжок GOAT», – подписал «Аль-Наср» фото.

Отметим, что ранее «Аль-Наср» заявил, что Роналду не будет послом Саудовской Аравии на ЧМ-2030 по футболу.

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Источник Twitter
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