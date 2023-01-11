Другие новости11 января 2023, 05:25 |
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ФОТО. Высокий полет GOAT. Аль-Наср смакует прыжок Роналду
Официальный Twitter клуба опубликовал фото Криштиану с тренировки
11 января 2023, 05:25 |
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Официальный Twitter-аккаунт саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» опубликовал фото звездного португальского форварда Криштиану Роналду.
На фотографии видно, как португалец исполняет прыжок чтобы пробить головой.
«Прыжок GOAT», – подписал «Аль-Наср» фото.
Отметим, что ранее «Аль-Наср» заявил, что Роналду не будет послом Саудовской Аравии на ЧМ-2030 по футболу.
GOAT's Flying 🦅💛 pic.twitter.com/mwSzyBD1dR— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 10, 2023
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