Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он выиграл ЧМ U-20. Воспитанник Динамо усилит луганскую Зарю
Украина. Премьер лига
11 января 2023, 03:30 | Обновлено 11 января 2023, 07:22
1011
0

Он выиграл ЧМ U-20. Воспитанник Динамо усилит луганскую Зарю

Алексей Хахлев расторг контракт с «Минаем»

11 января 2023, 03:30 | Обновлено 11 января 2023, 07:22
1011
0
Он выиграл ЧМ U-20. Воспитанник Динамо усилит луганскую Зарю
ФК Карпаты. Алексей Хахлев

23-летний украинский защитник Алексей Хахлев покинул клуб УПЛ «Минай».

Контракт игрока с командой действует до 31 января 2023 года, но сообщается, что он уже разорвал все трудовые отношения с «Минаем».

Ранее луганский футбольный клуб «Заря» анонсировал переход чемпиона мира. Скорее всего, речь идет именно об Хахлеве, так как он стал чемпионом мира в 2019 году в составе сборной Украины U-20.

Отметим, что в сезоне 2022/23 Алексей провел 14 матчей за «Минай», в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

К слову, Хахлев является воспитанником киевского «Динамо», однако за основную команду он так и не сыграл.

По теме:
ВИДЕО. Ты все еще в моем сердце. Аталанта тепло попрощалась с Малиновским
СУРКИС: «Кто возглавит сборную? Я не влияю на назначение тренера»
РЫБКА: «Я подписал контракт с новым клубом в своей карьере – ФК Львов»
Алексей Хахлев Минай Динамо Киев расторжение контракта трансферы УПЛ трансферы сборная Украины по футболу U-20 Заря Луганск
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заявление Аль-Насра: Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ
Футбол | 11 января 2023, 04:52 0
Заявление Аль-Насра: Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ
Заявление Аль-Насра: Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ

В клубе опровергли эту информацию

Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Футбол | 10 января 2023, 17:11 7
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата

Украинский вингер в шаге от перехода в «Арсенал»

Худший в составе. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала против Оксфорда?
Футбол | 10.01.2023, 08:55
Худший в составе. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала против Оксфорда?
Худший в составе. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала против Оксфорда?
Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым
Футбол | 10.01.2023, 16:59
Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым
Андерлехт ведет переговоры с Цыганковым
Превышение служебных полномочий. В Швейцарии повторно допросили Инфантино
Футбол | 11.01.2023, 02:45
Превышение служебных полномочий. В Швейцарии повторно допросили Инфантино
Превышение служебных полномочий. В Швейцарии повторно допросили Инфантино
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
Чего ожидать от украинских боксеров в 2023 году
10.01.2023, 15:20 6
Бокс
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
09.01.2023, 17:33 21
Футбол
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
10.01.2023, 14:04
Теннис
Специальный телеграм-канал Sport.ua про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
Специальный телеграм-канал Sport.ua про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
09.01.2023, 00:05
Бокс
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
Рупольдинг. Прима возвращается в состав Украины, у женщин едет дебютантка
10.01.2023, 14:40 6
Биатлон
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
ФОТО. Сексуальная хорватка продолжает покорять соцсети после ЧМ-2022
10.01.2023, 10:30 15
Футбол
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
Вышел Зина – пошли голы! Арсенал разгромил Оксфорд и попал на Ман Сити
09.01.2023, 23:59 2
Футбол
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
09.01.2023, 19:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности