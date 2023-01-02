Украина. Премьер лига02 января 2023, 16:56 |
917
0
Минай потерял ключевого хавбека
Алексей Хахлев покинул клуб
02 января 2023, 16:56 |
917
0
Основной полузащитник «Миная» Алексей Хахлев покинул клуб. Однако долго в статусе свободного агента он не будет находиться: к нему уже проявляют интерес несколько клубов.
Хахлев выступал за «Минай» с октября 2020 года. За более чем два года провел за команду 46 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
23-летний Хахлев является воспитанником академии «Динамо». Ранее выступал за «Карпаты» и дублирующий состав испанского «Алавеса».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 января 2023, 15:33 0
Началась церемония прощания с Королем футбола
Футбол | 01 января 2023, 22:40 6
Альварес обошел Холанда
Война | 01.01.2023, 23:01
Футбол | 02.01.2023, 10:55
Футбол | 02.01.2023, 16:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
01.01.2023, 12:17 9
01.01.2023, 23:44 3
01.01.2023, 12:59 27
01.01.2023, 19:45 20
02.01.2023, 06:30 8
02.01.2023, 07:45
31.12.2022, 18:05