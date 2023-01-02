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  4. Минай потерял ключевого хавбека
Украина. Премьер лига
02 января 2023, 16:56 |
917
0

Минай потерял ключевого хавбека

Алексей Хахлев покинул клуб

02 января 2023, 16:56 |
917
0
Минай потерял ключевого хавбека
ФК Минай. Алексей Хахлев

Основной полузащитник «Миная» Алексей Хахлев покинул клуб. Однако долго в статусе свободного агента он не будет находиться: к нему уже проявляют интерес несколько клубов.

Хахлев выступал за «Минай» с октября 2020 года. За более чем два года провел за команду 46 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

23-летний Хахлев является воспитанником академии «Динамо». Ранее выступал за «Карпаты» и дублирующий состав испанского «Алавеса».

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Алексей Хахлев Минай
Источник Спортивка
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