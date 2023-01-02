Минай потерял ключевого хавбека

Основной полузащитник «Миная» Алексей Хахлев покинул клуб. Однако долго в статусе свободного агента он не будет находиться: к нему уже проявляют интерес несколько клубов.

Хахлев выступал за «Минай» с октября 2020 года. За более чем два года провел за команду 46 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

23-летний Хахлев является воспитанником академии «Динамо». Ранее выступал за «Карпаты» и дублирующий состав испанского «Алавеса».