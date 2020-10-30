ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал чемпиона мира U-20 Хахлева

Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании контракта с полузащитником Алексеем Хахлевым. О сроке соглашения информации нет.

21-летний футболист в УПЛ играл за «Карпаты» Львов, а также имел опыт выступлений в чемпионате Испании за «Алавес».

Наибольшим достижением в карьере стала победа на чемпионате мира в составе сборной Украины U-20. На турнире Хахлев провел 4 матча.

Ранее «Минай» объявил о подписании африканского хавбека.