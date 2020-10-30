ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал чемпиона мира U-20 Хахлева

Полузащитник перебрался в новую команду

  • 30.10.2020 16:52
  • 1154 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал чемпиона мира U-20 Хахлева
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Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании контракта с полузащитником Алексеем Хахлевым. О сроке соглашения информации нет.

21-летний футболист в УПЛ играл за «Карпаты» Львов, а также имел опыт выступлений в чемпионате Испании за «Алавес».

Наибольшим достижением в карьере стала победа на чемпионате мира в составе сборной Украины U-20. На турнире Хахлев провел 4 матча.

Ранее «Минай» объявил о подписании африканского хавбека.

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Источник — ФК Минай

(4 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.10.2020 17:26
    0
    Хахльов це пічалька. По блату попав в склад збірної, так само по блату на контрактах в клубах упл
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    FACE_CONTROL
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 17:19
    0
    Ммм, удачи.
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.10.2020 17:19
    +1
    Помітив, що Минай щодня підписує новачків. Скільки вже там футболістів? Штук 30?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.10.2020 17:19
    +1
    Помітив, що Минай щодня підписує новачків. Скільки вже там футболістів? Штук 30?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.10.2020 17:26
    0
    Хахльов це пічалька. По блату попав в склад збірної, так само по блату на контрактах в клубах упл
    Ссылка
    FACE_CONTROL
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 17:19
    0
    Ммм, удачи.
    Ссылка
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