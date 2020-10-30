ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании африканского хавбека

Малепе Репо Терсайу получил контракт от клуба УПЛ

  • 30.10.2020 15:10
  • 869 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании африканского хавбека
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Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Малепе Репо Терсайу, который также может сыграть на позиции центрального защитника.

О сроках контракта информации нет.

23-летний футболист имел проблемы с визой, поэтому не сумел ранее начать работу с командой.

Малепе выступал в чемпионате ЮАР.

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Источник — ФК Минай

(6 голосов)

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Комментарии
    Тролль
      Тролль, 30.10.2020 15:45
    +2
    REALIST, 30.10.2020 15:39
    Написали для недалеких, бо що за країна ПАР - не кожний недоучка знає, а про континент Африка більшість диванних експертів принаймні чула... В статті все вірно і без помилок (як би це не дивно звучало по відношенню до спорт.юа).
    Тело ты чего нервное такое.Тогда будут говорить,что розписали Европейского игрока или Азиатского...Есть гражданство у игрока..
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 30.10.2020 15:39
    -3
    Написали для недалеких, бо що за країна ПАР - не кожний недоучка знає, а про континент Африка більшість диванних експертів принаймні чула... В статті все вірно і без помилок (як би це не дивно звучало по відношенню до спорт.юа).
    Ссылка
    romanchik.8408
      romanchik.8408, 30.10.2020 15:36
    +4
    Він південноафриканський футболіст
    Ссылка
    romanchik.8408
      romanchik.8408, 30.10.2020 15:34
    +3
    REALIST, 30.10.2020 15:28
    Взагалі то південноафриканець. До чого цей висер? В заголовку мається на увазі континент, з якого приїхав гравець, а не країна! ...коли бразильців Шахтаря величають латиноамериканцями, - це ж не проблема?
    Якщо Бразильського то так і кажуть ...А Африканського це не є правильним. А к чому ти свій висер написав я не знаю.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 30.10.2020 15:28
    -6
    romanchik.8408, 30.10.2020 15:12
    В графе гражданство Африканец!) Сук...а не могу 😂😂
    Взагалі то південноафриканець. До чого цей висер? В заголовку мається на увазі континент, з якого приїхав гравець, а не країна! ...коли бразильців Шахтаря величають латиноамериканцями, - це ж не проблема?
    Ссылка
    romanchik.8408
      romanchik.8408, 30.10.2020 15:12
    +2
    В графе гражданство Африканец!) Сук...а не могу 😂😂
    Ссылка
    romanchik.8408
      romanchik.8408, 30.10.2020 15:36
    +4
    Він південноафриканський футболіст
    Ссылка
    romanchik.8408
      romanchik.8408, 30.10.2020 15:34
    +3
    REALIST, 30.10.2020 15:28
    Взагалі то південноафриканець. До чого цей висер? В заголовку мається на увазі континент, з якого приїхав гравець, а не країна! ...коли бразильців Шахтаря величають латиноамериканцями, - це ж не проблема?
    Якщо Бразильського то так і кажуть ...А Африканського це не є правильним. А к чому ти свій висер написав я не знаю.
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 30.10.2020 15:45
    +2
    REALIST, 30.10.2020 15:39
    Написали для недалеких, бо що за країна ПАР - не кожний недоучка знає, а про континент Африка більшість диванних експертів принаймні чула... В статті все вірно і без помилок (як би це не дивно звучало по відношенню до спорт.юа).
    Тело ты чего нервное такое.Тогда будут говорить,что розписали Европейского игрока или Азиатского...Есть гражданство у игрока..
    Ссылка
    romanchik.8408
      romanchik.8408, 30.10.2020 15:12
    +2
    В графе гражданство Африканец!) Сук...а не могу 😂😂
    Ссылка
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