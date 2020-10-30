ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании африканского хавбека

Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Малепе Репо Терсайу, который также может сыграть на позиции центрального защитника.

О сроках контракта информации нет.

23-летний футболист имел проблемы с визой, поэтому не сумел ранее начать работу с командой.

Малепе выступал в чемпионате ЮАР.