ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании африканского хавбека

Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Малепе Репо Терсайу, который также может сыграть на позиции центрального защитника.
О сроках контракта информации нет.
23-летний футболист имел проблемы с визой, поэтому не сумел ранее начать работу с командой.
Малепе выступал в чемпионате ЮАР.
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Источник — ФК Минай
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