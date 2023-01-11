Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста

Именитый украинский боксер Александр Усик назвал своего любимого футболиста.

Украинец заявил, что его любимый украинский футболист – Андрей Шевченко, а из иностранных игроков – легенда итальянской «Фиорентины» Габриэль Батистута.

К слову, Усик дебютировал в профессиональном футболе за украинский клуб «Полесье» на турнире Winter Cup-2022. В 2023 году этот турнир также состоится – Усик сыграет во всех матчах.