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11 января 2023, 01:35 | Обновлено 11 января 2023, 03:03
659
0

Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста

Именитый украинский боксер назвал своим кумиром Габриэля Батистуту

11 января 2023, 01:35 | Обновлено 11 января 2023, 03:03
659
0
Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Twitter. Александр Усик и Александр Красюк

Именитый украинский боксер Александр Усик назвал своего любимого футболиста.

Украинец заявил, что его любимый украинский футболист – Андрей Шевченко, а из иностранных игроков – легенда итальянской «Фиорентины» Габриэль Батистута.

К слову, Усик дебютировал в профессиональном футболе за украинский клуб «Полесье» на турнире Winter Cup-2022. В 2023 году этот турнир также состоится – Усик сыграет во всех матчах.

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Александр Усик Андрей Шевченко Габриэль Батистута Фиорентина
Источник YouTube
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