Другие новости11 января 2023, 01:35 | Обновлено 11 января 2023, 03:03
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Неожиданно. Усик удивил выбором своего любимого футболиста
Именитый украинский боксер назвал своим кумиром Габриэля Батистуту
11 января 2023, 01:35 | Обновлено 11 января 2023, 03:03
659
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Именитый украинский боксер Александр Усик назвал своего любимого футболиста.
Украинец заявил, что его любимый украинский футболист – Андрей Шевченко, а из иностранных игроков – легенда итальянской «Фиорентины» Габриэль Батистута.
К слову, Усик дебютировал в профессиональном футболе за украинский клуб «Полесье» на турнире Winter Cup-2022. В 2023 году этот турнир также состоится – Усик сыграет во всех матчах.
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