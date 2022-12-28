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28 декабря 2022, 14:36 | Обновлено 28 декабря 2022, 14:56
425
0

При участии Усика. Определен состав участников зимнего турнира Winter Cup

За трофей поборются четыре команды

28 декабря 2022, 14:36 | Обновлено 28 декабря 2022, 14:56
425
0
При участии Усика. Определен состав участников зимнего турнира Winter Cup
ФК Полесье Житомир. В 2022 году Winter Cup выиграло Полесье

Утверждено решение о том, что на старт зимнего товарищеского турнира Winter Cup 2023 выйдут четыре клуба. Это два представителя украинской Премьер-лиги «Ворскла» из Полтавы и «Верес» из Ровно, «Полесье» из Житомира, выступающее в Первой лиге Украины, а также эстонский клуб «Левадия». Об этом сообщил журналист Александр Денисов в своем телеграм-канале «Футбол 2.0».

Любопытно, что в составе житомирской команды в Winter Cup 2023 должен принять участие украинский боксер Александр Усик – действующий чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе.

Турнир состоится в Турции с 6 по 15 февраля будущего года. Все матчи будут показаны на YouTube-канале «Футбол 2.0».

Напомним, в 2022 году состоялся премьерный розыгрыш Winter Cup. Его победителем стало «Полесье», оставившее позади себя «Металлист», «Черноморец» и «Верес».

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Winter Cup 2023 Александр Усик Полесье Житомир Верес Ровно Ворскла Полтава Левадия Александр Денисов
Источник Денисов Time
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