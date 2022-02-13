Результаты турнира в Турции. Как выглядит итоговая таблица Winter Cup

Завершился турнир четырех команд Winter Cup 2022, который прошел в турецком городе Белек с 4 по 12 февраля.

«Полесье» Житомир набрало 8 очков и взяло главный приз ($10 тысяч) за счет победы в последнем туре над «Металлистом» Харьков (5 баллов).

На третьей позиции расположился «Черноморец» Одесса (4 очка), замкнул турнирную таблицу «Верес» Ровно (1 пункт).

Напомним, за победу по пенальти начислялось 2 очка, а за поражение в футбольной лотерее – 1 очко.

Winter Cup 2022

Белек (Турция), 4–12 февраля

1-й тур

04.02. 15:00. Полесье Житомир – Верес Ровно – 2:1

– Верес Ровно – 2:1 04.02. 19:00. Металлист Харьков – Черноморец Одесса – 3:3 (пен. 6:5)

2-й тур

07.02. 19:00. Полесье Житомир – Черноморец Одесса – 1:1 (пен. 5:4)

– Черноморец Одесса – 1:1 (пен. 5:4) 08.02. 19:00. Металлист Харьков – Верес Ровно – 2:1

3-й тур