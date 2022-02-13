Результаты турнира в Турции. Как выглядит итоговая таблица Winter Cup

Завершился турнир четырех команд Winter Cup 2022, который прошел в турецком городе Белек с 4 по 12 февраля.
«Полесье» Житомир набрало 8 очков и взяло главный приз ($10 тысяч) за счет победы в последнем туре над «Металлистом» Харьков (5 баллов).
На третьей позиции расположился «Черноморец» Одесса (4 очка), замкнул турнирную таблицу «Верес» Ровно (1 пункт).
Напомним, за победу по пенальти начислялось 2 очка, а за поражение в футбольной лотерее – 1 очко.
Winter Cup 2022
Белек (Турция), 4–12 февраля
1-й тур
- 04.02. 15:00. Полесье Житомир – Верес Ровно – 2:1
- 04.02. 19:00. Металлист Харьков – Черноморец Одесса – 3:3 (пен. 6:5)
2-й тур
- 07.02. 19:00. Полесье Житомир – Черноморец Одесса – 1:1 (пен. 5:4)
- 08.02. 19:00. Металлист Харьков – Верес Ровно – 2:1
3-й тур
- 11.02. 19:00. Полесье Житомир – Металлист Харьков – 2:0
- 12.02. 19:00. Верес Ровно – Черноморец Одесса – 2:2 (пен. 2:4)
Источник — Sport.ua
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