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  4. ВИДЕО. Ты все еще в моем сердце. Аталанта тепло попрощалась с Малиновским
Италия
11 января 2023, 01:15 |
301
0

ВИДЕО. Ты все еще в моем сердце. Аталанта тепло попрощалась с Малиновским

Украинец оставил свой след в бергамском клубе

11 января 2023, 01:15 |
301
0
ВИДЕО. Ты все еще в моем сердце. Аталанта тепло попрощалась с Малиновским
Twitter. Руслан Малиновский

В понедельник, 9 января, украинский футболист Руслан Малиновский официально стал игроком «Марселя». Руслан перешел во французский клуб из «Аталанты».

Клуб из Бергамо тепло попрощался с Малиновским. На официальной странице команды в TikTok появилось видео, где собраны лучшие фото Руслана в футболке «Аталанты», а также на видео была наложена песня «Still in My Heart».

Украинец перешел из итальянской «Аталанты» во французский «Марсель» на правах аренды. Арендное соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона с обязательным выкупом за 10 млн евро плюс 3 млн евро бонусами.

Руслан провел за «Аталанту» 143 матча во всех турнирах с сезона 2019/20, в которых забил 30 голов и отдал 23 ассиста.

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видео Руслан Малиновский Аталанта Марсель трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
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