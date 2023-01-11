СУРКИС: «Кто возглавит сборную? Я не влияю на назначение тренера»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос, может ли Сергей Ребров возглавить сборную Украины:

«Кто возглавит сборную Украины, я не в курсе. Я отвечаю только за комплектацию киевского Динамо, за сборную отвечают совершенно другие люди. Я с Шовковским на эту тему не разговаривал. Тем более некорректно говорить о Реброве, который имеет действующий контракт с Аль-Айном, и выполняет его. Я не влияю на то, кто будет главным тренером сборной, и со мной на эту тему никто не советуется.

Надеюсь, что есть компетентные люди, которые примут решение о назначении главного тренера сборной. И чем быстрее это сделают, тем будет спокойнее для сборной Украины, чтобы ее не штормило, как это было на протяжении последних двух лет.

У Шовковского закончился контракт с УАФ, и он забрал оттуда трудовую книжку. Но если в будущем ему поступит предложение от сборной Украины быть там ассистентом главного тренера, то мы не будем возражать, чтобы он совмещал должности. Он со мной оговаривал этот момент, и я его заверил, что не буду против. Мы готовы предоставлять для главной сборной страны все что нужно.

У Динамо есть главный тренер, которому я полностью доверяю. Что касается будущего, то все будет зависеть от их работы и как они будут развиваться и видеть футбол. Кто бы мог подумать, что Ребров будет главным тренером Динамо, когда он был помощником у Блохина.

После ухода Блохина Ребров был временно исполняющим обязанности главного тренера, но за пять проведенных игр показал, что у него хорошо развито футбольное мышление и он прогрессивно видит современный футбол. Поэтому мы заключили с ним трехлетний контракт, и он дважды завоевал чемпионство».