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Украина. Премьер лига
11 января 2023, 00:23 | Обновлено 11 января 2023, 00:34
248
0

СУРКИС: «Кто возглавит сборную? Я не влияю на назначение тренера»

Президент «Динамо» ответил на вопрос по поводу Сергея Реброва

11 января 2023, 00:23 | Обновлено 11 января 2023, 00:34
248
0
СУРКИС: «Кто возглавит сборную? Я не влияю на назначение тренера»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос, может ли Сергей Ребров возглавить сборную Украины:

«Кто возглавит сборную Украины, я не в курсе. Я отвечаю только за комплектацию киевского Динамо, за сборную отвечают совершенно другие люди. Я с Шовковским на эту тему не разговаривал. Тем более некорректно говорить о Реброве, который имеет действующий контракт с Аль-Айном, и выполняет его. Я не влияю на то, кто будет главным тренером сборной, и со мной на эту тему никто не советуется.

Надеюсь, что есть компетентные люди, которые примут решение о назначении главного тренера сборной. И чем быстрее это сделают, тем будет спокойнее для сборной Украины, чтобы ее не штормило, как это было на протяжении последних двух лет.

У Шовковского закончился контракт с УАФ, и он забрал оттуда трудовую книжку. Но если в будущем ему поступит предложение от сборной Украины быть там ассистентом главного тренера, то мы не будем возражать, чтобы он совмещал должности. Он со мной оговаривал этот момент, и я его заверил, что не буду против. Мы готовы предоставлять для главной сборной страны все что нужно.

У Динамо есть главный тренер, которому я полностью доверяю. Что касается будущего, то все будет зависеть от их работы и как они будут развиваться и видеть футбол. Кто бы мог подумать, что Ребров будет главным тренером Динамо, когда он был помощником у Блохина.

После ухода Блохина Ребров был временно исполняющим обязанности главного тренера, но за пять проведенных игр показал, что у него хорошо развито футбольное мышление и он прогрессивно видит современный футбол. Поэтому мы заключили с ним трехлетний контракт, и он дважды завоевал чемпионство».

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Динамо Киев Игорь Суркис Александр Шовковский назначение тренера Сергей Ребров сборная Украины по футболу новый тренер сборной Украины
Источник FanDay
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