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  4. Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»
Украина. Премьер лига
10 января 2023, 20:11 |
2170
0

Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»

Шовковский приступает к работе с 12 января

10 января 2023, 20:11 |
2170
0
Суркис расссказал о возвращении Шовковского в Динамо: «Пускай работает»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, почему решил вернуть легенду клуба Александра Шовковского, который будет помощником наставника Мирчи Луческу.

– Игорь Михайлович, расскажите, кому пришла идея пригласить Александра Шовковского в «Динамо»?

– Учитывая, что Вукоевич покинул «Динамо» по семейным обстоятельствам, возник вопрос, что нужно усилить тренерский штаб помощником для Мирчи Луческу. Мистер дал добро на приглашение легенды нашего клуба Александра Шовковского. Я был этому несказанно рад. После чего созвонился с Александром и предложил ему работу в киевском «Динамо». Он согласился. С 12 января он приступает к своим обязанностям.

Какие обязанности будут у Шовковского в «Динамо»?

– Он будет помощником Мирчи Луческу. Раньше у нас работали старые звезды, а теперь два молодых – это Олег Гусев и Александр Шовковский. Я очень рад, что они снова воссоединились. Эти ребята очень много сделали для «Динамо». С их именами связаны славные победы нашего клуба. Теперь они будут учиться у Луческу тренерскому искусству.

– На какой срок рассчитан контракт с Шовковским?

– Мы подпишем с Александром контракт до июля 2024 года, как и у Луческу. Пускай работает. Его соглашение абсолютно не будет зависеть от того, сколько будет работать Мистер в «Динамо». Саша – молодой парень, и у него должна быть перспектива в тренерской карьере.

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Источник: Цыганков покинет Динамо уже до конца января
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Источник FanDay
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