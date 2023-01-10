Ньюкасл хочет перехватить у Челси вундеркинда из Боруссии Дортмунд

«Ньюкасл» вступил в борьбу с «Челси» за форварда «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

Контракт Мукоко с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце текущего сезона. «Челси» хочет подписать 18-летнего вундеркинда на правах свободного агента, такие же планы и у «Ньюкасла».

«Сороки» уже предложили игроку зарплату в размере 150 тысяч фунтов в неделю. Сейчас именно «Ньюкасл» лидирует в борьбе за Мукоко.

В нынешнем сезоне на счету Мукоко 6 голов и 6 ассистов в 22 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.