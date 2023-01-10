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  4. Ньюкасл хочет перехватить у Челси вундеркинда из Боруссии Дортмунд
Англия
10 января 2023, 16:57 |
634
0

Ньюкасл хочет перехватить у Челси вундеркинда из Боруссии Дортмунд

Юссуфа Мукоко может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ

10 января 2023, 16:57 |
634
0
Ньюкасл хочет перехватить у Челси вундеркинда из Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуфа Мукоко

«Ньюкасл» вступил в борьбу с «Челси» за форварда «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

Контракт Мукоко с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце текущего сезона. «Челси» хочет подписать 18-летнего вундеркинда на правах свободного агента, такие же планы и у «Ньюкасла».

«Сороки» уже предложили игроку зарплату в размере 150 тысяч фунтов в неделю. Сейчас именно «Ньюкасл» лидирует в борьбе за Мукоко.

В нынешнем сезоне на счету Мукоко 6 голов и 6 ассистов в 22 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.

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Ньюкасл Юссуфа Мукоко Боруссия Дортмунд Челси
Источник Evening Standard
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