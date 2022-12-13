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Англия
13 декабря 2022, 16:41 | Обновлено 13 декабря 2022, 16:58
344
0

Челси предложил контракт немецкому вундеркинду

Юссуфа Мукоко может покинуть «Боруссию» Дортмунд

13 декабря 2022, 16:41 | Обновлено 13 декабря 2022, 16:58
344
0
Челси предложил контракт немецкому вундеркинду
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуфа Мукоко

«Челси» начал работу над переходом форварда «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Мукоко с «Боруссией» истекает летом 2023 года, и «Челси» хочет подписать 28-летнего форварда на правах свободного агента. 18-летнему немцу уже предложен контракт до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету Мукоко 6 голов и 6 ассистов в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Ранее Мукоко стал самым молодым игроком чемпионатов мира за последние 20 лет.

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Юссуфа Мукоко Челси Боруссия Дортмунд Николо Скира трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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Источник Николо Скира
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