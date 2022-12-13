Челси предложил контракт немецкому вундеркинду

«Челси» начал работу над переходом форварда «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Мукоко с «Боруссией» истекает летом 2023 года, и «Челси» хочет подписать 28-летнего форварда на правах свободного агента. 18-летнему немцу уже предложен контракт до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету Мукоко 6 голов и 6 ассистов в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Ранее Мукоко стал самым молодым игроком чемпионатов мира за последние 20 лет.