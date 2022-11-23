Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком мундиалей за последние 20 лет

В концовке матча против Японии (1:2) в рядах сборной Германии на поле вышел самый юный игрок ЧМ-2022 – Юссуфа Мукоко, который три дня назад отметил свое 18-летие. Немецкий форвард стал самым молодым футболистом, выступавшим на мировых первенствах с 2002 года.

Стоит отметить, что среди европейцев в более юном возрасте играл в финальных турнирах чемпионатов мира только абсолютный рекордсмен мундиалей нападающий сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд на ЧМ-1982 – 17 лет 41 день.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки финальных турниров чемпионатов мира