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  4. Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком мундиалей за последние 20 лет
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 20:41 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:47
538
0

Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком мундиалей за последние 20 лет

Матч с Японией немецкий форвард провел в 18 лет 3 дня

23 ноября 2022, 20:41 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:47
538
0
Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком мундиалей за последние 20 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуфа Мукоко

В концовке матча против Японии (1:2) в рядах сборной Германии на поле вышел самый юный игрок ЧМ-2022 – Юссуфа Мукоко, который три дня назад отметил свое 18-летие. Немецкий форвард стал самым молодым футболистом, выступавшим на мировых первенствах с 2002 года.

Стоит отметить, что среди европейцев в более юном возрасте играл в финальных турнирах чемпионатов мира только абсолютный рекордсмен мундиалей нападающий сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд на ЧМ-1982 – 17 лет 41 день.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые игроки финальных турниров чемпионатов мира

ЧМ

Игрок

Сборная

Возраст

1930

Карвалью ЛЕЙТЕ

Бразилия

18 лет 27 дней

1934

Роберто ИРАНЬЕТА

Аргентина

19 лет 67 дней

1938

Бертус ДЕ ХАРДЕР

Голландия

18 лет 142 дня

1950

Карлос ИБАНЬЕС

Чили

18 лет 224 дня

1954

ДЖОШКУН Таш

Турция

19 лет 41 день

1958

ПЕЛЕ

Бразилия

17 лет 235 дней

1962

Джанни РИВЕРА

Италия

18 лет 286 дней

1966

ТОСТАУ

Бразилия

19 лет 171 день

1970

МАРКУ АНТОНИУ

Бразилия

19 лет 124 дня

1974

Владимир ПЕТРОВИЧ

Югославия

18 лет 354 дня

1978

Анджей ИВАН

Польша

19 лет 206 дней

1982

Норман УАЙТСАЙД

Сев. Ирландия

17 лет 41 день

1986

Франсиско КРУС

Мексика

20 лет 10 дней

1990

Рональд ГОНСАЛЕС

Коста-Рика

19 лет 307 дней

1994

Ригобер СОНГ

Камерун

17 лет 353 дня

1998

Самюэль ЭТО’О

Камерун

17 лет 99 дней

2002

Феми ОПАБУНМИ

Нигерия

17 лет 101 день

2006

Ассимиу ТУРЕ

Того

18 лет 163 дня

2010

Кристиан ЭРИКСЕН

Дания

18 лет 120 дней

2014

Люк ШОУ

Англия

18 лет 347 дней

2018

Дэниел АРЗАНИ

Австралия

19 лет 163 дня

2022

Юссуфа МУКОКО

Германия

18 лет 3 дня
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Источник Sport.ua
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