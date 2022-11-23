Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком мундиалей за последние 20 лет
Матч с Японией немецкий форвард провел в 18 лет 3 дня
В концовке матча против Японии (1:2) в рядах сборной Германии на поле вышел самый юный игрок ЧМ-2022 – Юссуфа Мукоко, который три дня назад отметил свое 18-летие. Немецкий форвард стал самым молодым футболистом, выступавшим на мировых первенствах с 2002 года.
Стоит отметить, что среди европейцев в более юном возрасте играл в финальных турнирах чемпионатов мира только абсолютный рекордсмен мундиалей нападающий сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд на ЧМ-1982 – 17 лет 41 день.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые игроки финальных турниров чемпионатов мира
|
ЧМ
|
Игрок
|
Сборная
|
Возраст
|
1930
|
Карвалью ЛЕЙТЕ
|
Бразилия
|
18 лет 27 дней
|
1934
|
Роберто ИРАНЬЕТА
|
Аргентина
|
19 лет 67 дней
|
1938
|
Бертус ДЕ ХАРДЕР
|
Голландия
|
18 лет 142 дня
|
1950
|
Карлос ИБАНЬЕС
|
Чили
|
18 лет 224 дня
|
1954
|
ДЖОШКУН Таш
|
Турция
|
19 лет 41 день
|
1958
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
17 лет 235 дней
|
1962
|
Джанни РИВЕРА
|
Италия
|
18 лет 286 дней
|
1966
|
ТОСТАУ
|
Бразилия
|
19 лет 171 день
|
1970
|
МАРКУ АНТОНИУ
|
Бразилия
|
19 лет 124 дня
|
1974
|
Владимир ПЕТРОВИЧ
|
Югославия
|
18 лет 354 дня
|
1978
|
Анджей ИВАН
|
Польша
|
19 лет 206 дней
|
1982
|
Норман УАЙТСАЙД
|
Сев. Ирландия
|
17 лет 41 день
|
1986
|
Франсиско КРУС
|
Мексика
|
20 лет 10 дней
|
1990
|
Рональд ГОНСАЛЕС
|
Коста-Рика
|
19 лет 307 дней
|
1994
|
Ригобер СОНГ
|
Камерун
|
17 лет 353 дня
|
1998
|
Самюэль ЭТО’О
|
Камерун
|
17 лет 99 дней
|
2002
|
Феми ОПАБУНМИ
|
Нигерия
|
17 лет 101 день
|
2006
|
Ассимиу ТУРЕ
|
Того
|
18 лет 163 дня
|
2010
|
Кристиан ЭРИКСЕН
|
Дания
|
18 лет 120 дней
|
2014
|
Люк ШОУ
|
Англия
|
18 лет 347 дней
|
2018
|
Дэниел АРЗАНИ
|
Австралия
|
19 лет 163 дня
|
2022
|
Юссуфа МУКОКО
|
Германия
|
18 лет 3 дня
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз провел отличный матч против сборной Австралии
Тренеры огласили составы