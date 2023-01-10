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Англия
10 января 2023, 16:26 | Обновлено 10 января 2023, 16:37
514
1

Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда

Испанский тренер располагает победным составом

10 января 2023, 16:26 | Обновлено 10 января 2023, 16:37
514
1
Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» на данный момент имеет показатель в 20-ть побед во всех турнирах нынешнего сезона по прошествии 25-ти матчей. Это лучший результат в истории «канониров».

Подопечные Микеля Артеты в таблице английской Премьер-лиги занимают 1-е место, имея 44 очка после 17 игр. «Арсенал» опережает на пять пунктов «Манчестер Сити», который идет вторым.

Кроме этого, «канониры» вышли в 1/16 финала Кубка Англии, где встретятся с «горожанами» Манчестера, а также сыграют в плей-офф Лиги Европы. Единственный турнир, который команда уже покинула в текущем сезоне – это Кубок лиги. В третьем раунде розыгрыша «Арсенал» уступил «Брайтону» со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» близок к договоренности с донецким «Шахтером» по трансферу Михаила Мудрика.

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Источник Opta
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Комментарии 1
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donnerwetter
А это значит, что сколько верёвочке не виться, а быть концу.  В кубке против МС - точно!  Но я думаю что это произойдёт раньше в чемпионате. Всё когда нибудь кончается.  И начинается тема, А хватил ли Арсеналу запаса очков? когда до окончания чемпионата очень далеко.  Правда календарь там у них не сильно суровый. Но в АПЛ даже Хворост стреляет! Например, по Ливерпулю.
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