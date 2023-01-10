Рекорд-компания для Мудрика. Артета с Арсеналом добился клубного рекорда

Лондонский «Арсенал» на данный момент имеет показатель в 20-ть побед во всех турнирах нынешнего сезона по прошествии 25-ти матчей. Это лучший результат в истории «канониров».

Подопечные Микеля Артеты в таблице английской Премьер-лиги занимают 1-е место, имея 44 очка после 17 игр. «Арсенал» опережает на пять пунктов «Манчестер Сити», который идет вторым.

Кроме этого, «канониры» вышли в 1/16 финала Кубка Англии, где встретятся с «горожанами» Манчестера, а также сыграют в плей-офф Лиги Европы. Единственный турнир, который команда уже покинула в текущем сезоне – это Кубок лиги. В третьем раунде розыгрыша «Арсенал» уступил «Брайтону» со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» близок к договоренности с донецким «Шахтером» по трансферу Михаила Мудрика.