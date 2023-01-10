Шовковский станет помощником Луческу в Динамо
Легендарный экс-голкипер может вернуться в столичный клуб
Александр Шовковский может стать помощником Мирчи Луческу в «Динамо». Об этом сообщает сайт Динамомания. 48-летний Шовковский был помощником Александра Петракова в сборной Украины, а раньше работал в штабе Андрея Шевченко.
С 1 января у Петракова и его штаба завершился контакт с УАФ.
Александр Шовковский может вернуться в «Динамо», где заменит Огнена Вукоевича, покинувшего команду минувшей осенью.
Шовковский является рекордсменом «Динамо» по количеству матчей. Он выступал за клуб с 1994 по 2016 год.
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В чому Шовковський дійсно був майстром - так це у відбитті пенальті (Спарта, Швейцарія).
А так доволі нервовий голкіпер, який як і витягував, так і підводив команду в найбільш серйозних битвах. До легендарних йому далеко трошки.