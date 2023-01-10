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Украина. Премьер лига
10 января 2023, 16:21 | Обновлено 10 января 2023, 16:35
491
3

Шовковский станет помощником Луческу в Динамо

Легендарный экс-голкипер может вернуться в столичный клуб

10 января 2023, 16:21 | Обновлено 10 января 2023, 16:35
491
3
Шовковский станет помощником Луческу в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Александр Шовковский может стать помощником Мирчи Луческу в «Динамо». Об этом сообщает сайт Динамомания. 48-летний Шовковский был помощником Александра Петракова в сборной Украины, а раньше работал в штабе Андрея Шевченко.

С 1 января у Петракова и его штаба завершился контакт с УАФ.

Александр Шовковский может вернуться в «Динамо», где заменит Огнена Вукоевича, покинувшего команду минувшей осенью.

Шовковский является рекордсменом «Динамо» по количеству матчей. Он выступал за клуб с 1994 по 2016 год.

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Александр Шовковский Динамо Киев
Источник Динамомания
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Фанькин кот
Самый адекватный динамовец. Вот он-то заслужил быть владельцем клуба, вместо поганых жыдов Суркисов.
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+2
Nick.Grabowski
Ці легендарні голи від Баварії за рахунку 2-0 (метрів з 40) і 3-1 (в ближній кут) в 1/2 фіналу ЛЧ. А легендарний гол від Словенії на відборі до ЧЄ-2000. Дійсно легендарний. 
В чому Шовковський дійсно був майстром - так це у відбитті пенальті (Спарта, Швейцарія).
А так доволі нервовий голкіпер, який як і витягував, так і підводив команду в найбільш серйозних битвах. До легендарних йому далеко трошки. 
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