Шовковский станет помощником Луческу в Динамо

Александр Шовковский может стать помощником Мирчи Луческу в «Динамо». Об этом сообщает сайт Динамомания. 48-летний Шовковский был помощником Александра Петракова в сборной Украины, а раньше работал в штабе Андрея Шевченко.

С 1 января у Петракова и его штаба завершился контакт с УАФ.

Александр Шовковский может вернуться в «Динамо», где заменит Огнена Вукоевича, покинувшего команду минувшей осенью.

Шовковский является рекордсменом «Динамо» по количеству матчей. Он выступал за клуб с 1994 по 2016 год.