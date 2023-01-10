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  4. ФОТО. Ман Сити выпустил специальную форму к китайскому Новому году
Англия
10 января 2023, 16:21 |
431
0

ФОТО. Ман Сити выпустил специальную форму к китайскому Новому году

Чемпионы Англии будут играть в синем

10 января 2023, 16:21 |
431
0
ФОТО. Ман Сити выпустил специальную форму к китайскому Новому году
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» вместе со своим техническим спонсором, компанией Puma, выпустил специальный комплект формы, посвященный китайскому Новому году (22 января).

Форма выполнена в сине-золотых цветах с принтов поверхности Луны. В презентации приняли участие Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд, Эдерсон и Кайл Уокер.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Челси» 4:0 в 1/32 финала Кубка Англии.

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Манчестер Сити игровая форма фото
Источник ФК Манчестер Сити
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