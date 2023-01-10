Англия10 января 2023, 16:21 |
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ФОТО. Ман Сити выпустил специальную форму к китайскому Новому году
Чемпионы Англии будут играть в синем
10 января 2023, 16:21 |
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«Манчестер Сити» вместе со своим техническим спонсором, компанией Puma, выпустил специальный комплект формы, посвященный китайскому Новому году (22 января).
Форма выполнена в сине-золотых цветах с принтов поверхности Луны. В презентации приняли участие Кевин Де Брюйне, Эрлинг Холанд, Эдерсон и Кайл Уокер.
Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Челси» 4:0 в 1/32 финала Кубка Англии.
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