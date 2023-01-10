Перед Евро-2023. Молодежная сборная Украины сыграет в марте с Данией

Сборная Украины U-21 в рамках подготовительного сбора, который состоится у нее весной этого года в Турции, померится силами с командой Дании U-21.

Игра намечена на 24 марта. Время и точное место проведения спарринга станут известны позже.

Как известно, сборная Украины U-21, руководимая Русланом Ротанем, будущим летом выступит на Евро-2023. «Сине-желтые» попала в квартет В, где им будутт противостоять сборные Румынии, Хорватии и Испании. В плей-офф молодежного чемпионата Европы выйдут по две лучших команды из каждой группы.

Финальная часть Евро-2023 U-21 состоится в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.