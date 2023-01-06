Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подготовка к Евро-2023. Украина U-21 проведет сбор и матч против Италии
Молодежные турниры
06 января 2023, 15:27 | Обновлено 06 января 2023, 15:33
228
0

Подготовка к Евро-2023. Украина U-21 проведет сбор и матч против Италии

Команда Ротаня проведет сбор в Италии

06 января 2023, 15:27 | Обновлено 06 января 2023, 15:33
228
0
Подготовка к Евро-2023. Украина U-21 проведет сбор и матч против Италии
УАФ

Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2023 проведет сбор в Италии, который будет включать контрольный матч против итальянской молодежки.

Сбор пройдет с 20 по 28 марта, а встреча запланирована на 27 марта.

Для Италии это также будет подготовка к чемпионату Европы. Украина U-21 на Евро сыграет в группе с Испанией, Румынией и Хорватией, а Италия встретится с Францией, Швейцарией и Норвегией.

В конце минувшего года тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань продлил контракт с УАФ.

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Верю и рассчитываю на Супрягу. Вернется более сильным»
Руслан РОТАНЬ: «Хочу видеть Мудрика, Трубина и Забарного на Евро-2023»
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань и Нагорняк продлили контракт со сборными Украины
сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 сборная Италии по футболу U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду хочет перетащить в Аль-Наср еще одну звезду
Футбол | 05 января 2023, 19:55 1
Роналду хочет перетащить в Аль-Наср еще одну звезду
Роналду хочет перетащить в Аль-Наср еще одну звезду

Пепе может продолжить карьеру в Саудовскую Аравию

ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
Футбол | 06 января 2023, 14:30 0
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли

Легендарный итальянец умер в 58 лет

«Отпустите Мудрика». Клетка по-украински. О Мудрике говорит весь твиттер
Футбол | 06.01.2023, 13:55
«Отпустите Мудрика». Клетка по-украински. О Мудрике говорит весь твиттер
«Отпустите Мудрика». Клетка по-украински. О Мудрике говорит весь твиттер
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Футбол | 05.01.2023, 17:25
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Футбол | 06.01.2023, 11:42
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
05.01.2023, 18:44 1
Футбол
Беллингем назван самым дорогим игроком в мире, Холанд за пределами топ-4
Беллингем назван самым дорогим игроком в мире, Холанд за пределами топ-4
05.01.2023, 14:35 15
Футбол
ШЕВЧУК: «Брат в российском плену потерял 30 кг. Это напоминает концлагерь»
ШЕВЧУК: «Брат в российском плену потерял 30 кг. Это напоминает концлагерь»
04.01.2023, 23:19 7
Футбол
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
04.01.2023, 18:11 1
Футбол
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
04.01.2023, 22:19 6
Футбол
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
05.01.2023, 00:21
Хоккей
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
06.01.2023, 00:18 2
Хоккей
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
04.01.2023, 18:20 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности