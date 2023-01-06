Подготовка к Евро-2023. Украина U-21 проведет сбор и матч против Италии
Команда Ротаня проведет сбор в Италии
Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2023 проведет сбор в Италии, который будет включать контрольный матч против итальянской молодежки.
Сбор пройдет с 20 по 28 марта, а встреча запланирована на 27 марта.
Для Италии это также будет подготовка к чемпионату Европы. Украина U-21 на Евро сыграет в группе с Испанией, Румынией и Хорватией, а Италия встретится с Францией, Швейцарией и Норвегией.
В конце минувшего года тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань продлил контракт с УАФ.
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