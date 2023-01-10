Иная правда. У Нойера другой перелом и другие сроки восстановления

Стражу ворот мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру будет нужно больше времени, чем предполагалось ранее, для восстановления после перелома, полученного во время катания на лыжах вскоре после чемпионата мира в Катаре.

Изначально сообщалось, что у 36-летнего Нойера выявлен перелом правой голени. Тогда же речь шла о том, что Мануэль восстановится и вернется в строй к лету этого года.

Источник утверждает, что у Нойера на самом деле имеется другой диагноз – перелом большеберцовой и малоберцовой костей. При таких повреждения на реабилитацию необходимо больше времени, чем ранее говорилось.

В нынешнем сезоне Мануэль Нойер сыграл за мюнхенскую «Баварию» в 16 матчах, пропустил 14 голов и семь раз сыграл «на ноль».

Ранее сообщалось, что «Бавария» нашла замену Нойеру.