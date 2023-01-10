Иная правда. У Нойера другой перелом и другие сроки восстановления
Быстрой реабилитации голкипера ждать не стоит
Стражу ворот мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру будет нужно больше времени, чем предполагалось ранее, для восстановления после перелома, полученного во время катания на лыжах вскоре после чемпионата мира в Катаре.
Изначально сообщалось, что у 36-летнего Нойера выявлен перелом правой голени. Тогда же речь шла о том, что Мануэль восстановится и вернется в строй к лету этого года.
Источник утверждает, что у Нойера на самом деле имеется другой диагноз – перелом большеберцовой и малоберцовой костей. При таких повреждения на реабилитацию необходимо больше времени, чем ранее говорилось.
В нынешнем сезоне Мануэль Нойер сыграл за мюнхенскую «Баварию» в 16 матчах, пропустил 14 голов и семь раз сыграл «на ноль».
Ранее сообщалось, что «Бавария» нашла замену Нойеру.
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