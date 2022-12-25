Бавария нашла замену Нойеру

Мюнхенская «Бавария» нашла голкипера, который должен заменить в составе команды травмированного Мануэля Нойера.

«Для нас важно подписать вратаря, мы нашли оптимальное решение. Самый очевидный вариант – это Нюбель, но последнее слово за «Монако». Что касается наших амбиций, то в этом сезоне хотим выиграть все титулы», - сказал Салихамиджич.

26-летний Нюбель сейчас выступает на правах аренды за «Монако». Трудовой договор между сторонами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что «Бавария» нашла замену Павару в «Лионе».