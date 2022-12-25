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Германия
25 декабря 2022, 08:37 | Обновлено 25 декабря 2022, 08:57
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0

Бавария нашла замену Нойеру

Немецкий гранд рассматривает возвращение Александера Нюбеля

25 декабря 2022, 08:37 | Обновлено 25 декабря 2022, 08:57
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0
Бавария нашла замену Нойеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Нюбель

Мюнхенская «Бавария» нашла голкипера, который должен заменить в составе команды травмированного Мануэля Нойера.

«Для нас важно подписать вратаря, мы нашли оптимальное решение. Самый очевидный вариант – это Нюбель, но последнее слово за «Монако». Что касается наших амбиций, то в этом сезоне хотим выиграть все титулы», - сказал Салихамиджич.

26-летний Нюбель сейчас выступает на правах аренды за «Монако». Трудовой договор между сторонами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что «Бавария» нашла замену Павару в «Лионе».

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Источник Sport Bild
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