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  4. Макрон хочет видеть Платини президентом Федерации футбола Франции
Франция
10 января 2023, 15:05 |
104
2

Макрон хочет видеть Платини президентом Федерации футбола Франции

Ноэля Ле Гре могут отправить в отставку

10 января 2023, 15:05 |
104
2
Макрон хочет видеть Платини президентом Федерации футбола Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Мишель Платини

После недавних скандальных высказываний в адрес Зинедина Зидана президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре может покинуть свой пост.

За ситуацией активно следит президент Франции Эммануэль Макрон. Он хотел бы видеть во главе федерации бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Сам Платини пока что не уверен в том, что хочет возвращаться к работе функционером.

Напомним, в 2007 – 2015 годах Платини был президентом УЕФА. В 2015 году был отстранен от должности из-за обвинений в коррупции. Платини дисквалифицировали на 8 лет, позже срок был сокращен до 4 лет и истек в 2019 году.

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Ноэль Ле Гре Мишель Платини Зинедин Зидан Эммануэль Макрон Федерация футбола Франции
Источник RMC Sport
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Nick.Grabowski
Беріть краще Суркіса або Сафіулліна. Це фахівці міжнародного рівня. 
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