Макрон хочет видеть Платини президентом Федерации футбола Франции

После недавних скандальных высказываний в адрес Зинедина Зидана президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре может покинуть свой пост.

За ситуацией активно следит президент Франции Эммануэль Макрон. Он хотел бы видеть во главе федерации бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Сам Платини пока что не уверен в том, что хочет возвращаться к работе функционером.

Напомним, в 2007 – 2015 годах Платини был президентом УЕФА. В 2015 году был отстранен от должности из-за обвинений в коррупции. Платини дисквалифицировали на 8 лет, позже срок был сокращен до 4 лет и истек в 2019 году.