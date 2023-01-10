Australian Open10 января 2023, 14:04 |
682
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ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
Украинская теннисистка готовится к старту Australian Open
10 января 2023, 14:04 |
682
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Вторая ракетка мира Марта Костюк после выступлений на турнирах в Аделаиде нашла время для небольшого отдыха.
«Австралийское лето», – подписала спортсменка несколько фотографий в купальнике с пляжа в Аделаиде.
Отметим, что следующим турниром для Костюк станет Открытый чемпионат Австралии по теннису, который стартует 16 января. В прошлом году Марта в Мельбурне дошла до третьего раунда.
Ранее Марта рассказала о выступлении на турнире в Аделаиде.
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