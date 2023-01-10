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  4. ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
Australian Open
10 января 2023, 14:04 |
682
0

ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца

Украинская теннисистка готовится к старту Australian Open

10 января 2023, 14:04 |
682
0
ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка мира Марта Костюк после выступлений на турнирах в Аделаиде нашла время для небольшого отдыха.

«Австралийское лето», – подписала спортсменка несколько фотографий в купальнике с пляжа в Аделаиде.

Отметим, что следующим турниром для Костюк станет Открытый чемпионат Австралии по теннису, который стартует 16 января. В прошлом году Марта в Мельбурне дошла до третьего раунда.

Ранее Марта рассказала о выступлении на турнире в Аделаиде.

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Australian Open 2023 Марта Костюк lifestyle фото WTA Аделаида
Источник Instagram
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