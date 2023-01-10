ФОТО. Австралийское лето. Костюк в купальнике нежится в лучах солнца

Вторая ракетка мира Марта Костюк после выступлений на турнирах в Аделаиде нашла время для небольшого отдыха.



«Австралийское лето», – подписала спортсменка несколько фотографий в купальнике с пляжа в Аделаиде.



Отметим, что следующим турниром для Костюк станет Открытый чемпионат Австралии по теннису, который стартует 16 января. В прошлом году Марта в Мельбурне дошла до третьего раунда.

Ранее Марта рассказала о выступлении на турнире в Аделаиде.