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  4. КОСТЮК: «По ходу матча не думаю о статистике поражений с игроками топ-10»
WTA
10 января 2023, 13:30 | Обновлено 10 января 2023, 14:11
194
0

КОСТЮК: «По ходу матча не думаю о статистике поражений с игроками топ-10»

Украинская теннисистка – о турнире в Аделаиде

10 января 2023, 13:30 | Обновлено 10 января 2023, 14:11
194
0
КОСТЮК: «По ходу матча не думаю о статистике поражений с игроками топ-10»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о выступлении на турнире в Аделаиде, где она выиграла четыре матча.

- Первую неделю оцениваю очень позитивно. Сыграла большое количество матчей, а если честно, я даже не помню, когда в последний раз я играла пять одиночных матчей в одном турнире. Это в любом случае добавляет уверенности, в том что ты двигаешься в правильном направлении, делаешь правильные вещи. Поэтому, конечно, больше позитив.

Против Онс был хороший матч, она показала высокий уровень тенниса, мы обе в принципе показали высокий уровень, что в общем-то и есть целью. Конечно, есть и разочарование от поражения, тем более, что были шансы и в первом, и во втором сетах, которые я не использовала. Конечно, жалею, но в целом это был позитивный матч.

- Матч против Онс Жабер стал для тебя десятым против теннисисток из топ-10, и пока что не удалось одержать ни одной победы. Уже несколько раз ты говорила, что очень хочешь одержать эту победу. Мешали эти мысли во время игры?
- Даже не могу сказать, что я об этом думаю, скорее, эти мысли вернулись уже после матча. Особенно когда я зашла и посмотрела, что у меня статистика 0-10, то это меня, конечно, не порадовало (смеется). Но, честно говоря, по ходу поединка ты о таких вещах не думаешь. На корте важно играть каждый мяч, постоянно оставаться в игре, так что я скажу, что если бы я об этом думала во время игры, то не было бы столь близких результатов против топ-10.

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Марта Костюк Онс Жабер WTA Аделаида
Источник Большой теннис Украины
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