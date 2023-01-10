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Италия
10 января 2023, 13:23 | Обновлено 10 января 2023, 13:57
418
0

В Аталанте объяснили согласие на трансфер Малиновского в Марсель

Объяснился спортивный директор клуба из Бергамо

10 января 2023, 13:23 | Обновлено 10 января 2023, 13:57
418
0
В Аталанте объяснили согласие на трансфер Малиновского в Марсель
ФК Олимпик Марсель. Руслан Малиновский

Спортивный директор итальянского клуба «Аталанта» из Бергамо Тони Д’Амико пояснил позицию клуба в отношении продажи украинского полузащитника Руслана Малиновского в «Марсель».

«Мы благодарим Руслана за то, что он сделал за все время, которое провел в «Аталанте». У нас появилась возможность совершить этот трансфер, и мы решили ею воспользоваться. Малиновский действует на позиции, где у нас большой выбор игроков, поэтому мы не могли не воспользоваться возможностью такого трансфера.

Мы постоянно думает о возможностях, которые появляются у нас. Такие вопросы держаться на ежедневном контроле с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Все решения принимаются исключительно в интересах команды», – рассказал Д’Амико.

Ранее Руслан Малиновский поделился мнением о своем переходе в стан «Марселя».

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Аталанта Руслан Малиновский Марсель трансферы трансферы Серии A
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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