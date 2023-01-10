В Аталанте объяснили согласие на трансфер Малиновского в Марсель

Спортивный директор итальянского клуба «Аталанта» из Бергамо Тони Д’Амико пояснил позицию клуба в отношении продажи украинского полузащитника Руслана Малиновского в «Марсель».

«Мы благодарим Руслана за то, что он сделал за все время, которое провел в «Аталанте». У нас появилась возможность совершить этот трансфер, и мы решили ею воспользоваться. Малиновский действует на позиции, где у нас большой выбор игроков, поэтому мы не могли не воспользоваться возможностью такого трансфера.

Мы постоянно думает о возможностях, которые появляются у нас. Такие вопросы держаться на ежедневном контроле с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Все решения принимаются исключительно в интересах команды», – рассказал Д’Амико.

Ранее Руслан Малиновский поделился мнением о своем переходе в стан «Марселя».