ФОТО. Я с честью буду носить футболку Марселя. Малиновский – о трансфере

Украинский футболист Руслан Малиновский опубликовал пост в своем Instagram после перехода во французский «Марсель»:

«Я с честью буду носить футболку Марселя. Страсть, уважение, стремление к победе. Я обещаю всегда играть сердцем. Увидимся на «Велодроме», – подписал фото украинец.

Украинец перешел из итальянской «Аталанты» во французский «Марсель» на правах аренды. Арендное соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона с обязательным выкупом за 10 млн евро плюс 3 млн евро бонусами.