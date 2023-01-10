ФОТО. Я с честью буду носить футболку Марселя. Малиновский – о трансфере
Руслан опубликовал пост в своем Instagram
Украинский футболист Руслан Малиновский опубликовал пост в своем Instagram после перехода во французский «Марсель»:
«Я с честью буду носить футболку Марселя. Страсть, уважение, стремление к победе. Я обещаю всегда играть сердцем. Увидимся на «Велодроме», – подписал фото украинец.
Украинец перешел из итальянской «Аталанты» во французский «Марсель» на правах аренды. Арендное соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона с обязательным выкупом за 10 млн евро плюс 3 млн евро бонусами.
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