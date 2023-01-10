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10 января 2023, 12:41 | Обновлено 10 января 2023, 12:51
562
0

Аль-Наср рассматривает вопрос подписания знакового игрока Барселоны

Клуб из Эр-Рияда присмотрел нового игрока

10 января 2023, 12:41 | Обновлено 10 января 2023, 12:51
562
0
Аль-Наср рассматривает вопрос подписания знакового игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

В саудовском клубе «Аль-Наср» хотят обратиться к полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу с предложением о подписании контракта. Якобы зарплата 34-летнего испанца может составить 13 млн евро.

Сообщается, что в «Аль-Насре» готовы подписать несколько европейских звезд на волне недавнего перехода в клуб 37-летнего португальца Криштиану Роналду.

Серхио Бускетс, который является воспитанником «Барселоны» и защищает ее цвета на протяжении всей карьеры, хотел покинуть команду этой зимой. Однако его уговорили не уходить до конца нынешнего сезона 2022/2023 гг.

В текущем сезоне Бускетс провел за «Барселону» во всех турнирах 19 матчей, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, когда именно за «Аль-Наср» сможет дебютировать Криштиану Роналду.

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Аль-Наср Эр-Рияд Серхио Бускетс
Источник ESPN
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