Аль-Наср рассматривает вопрос подписания знакового игрока Барселоны

В саудовском клубе «Аль-Наср» хотят обратиться к полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу с предложением о подписании контракта. Якобы зарплата 34-летнего испанца может составить 13 млн евро.

Сообщается, что в «Аль-Насре» готовы подписать несколько европейских звезд на волне недавнего перехода в клуб 37-летнего португальца Криштиану Роналду.

Серхио Бускетс, который является воспитанником «Барселоны» и защищает ее цвета на протяжении всей карьеры, хотел покинуть команду этой зимой. Однако его уговорили не уходить до конца нынешнего сезона 2022/2023 гг.

В текущем сезоне Бускетс провел за «Барселону» во всех турнирах 19 матчей, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, когда именно за «Аль-Наср» сможет дебютировать Криштиану Роналду.