Стал известен лучший арбитр в 2022 году. Он работал в финале ЧМ-2022

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего рефери по итогам 2022 год. Им был признан польский арбитр Шимон Марциняк.

По итогам голосования Шимон получил 150 очков.

На втором месте расположился итальянский рефери Даниэле Орсато (65 очков), а тройку замкнул судья из Франции Клеман Тюрпен (40 очков).

К слову, Шимон Марциняк отсудил финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.