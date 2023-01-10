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Чемпионат мира
10 января 2023, 11:13 |
676
1

Стал известен лучший арбитр в 2022 году. Он работал в финале ЧМ-2022

Эту награду получил Шимон Марциняк

10 января 2023, 11:13 |
676
1
Стал известен лучший арбитр в 2022 году. Он работал в финале ЧМ-2022
Twitter. Шимон Марциняк

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего рефери по итогам 2022 год. Им был признан польский арбитр Шимон Марциняк.

По итогам голосования Шимон получил 150 очков.

На втором месте расположился итальянский рефери Даниэле Орсато (65 очков), а тройку замкнул судья из Франции Клеман Тюрпен (40 очков).

К слову, Шимон Марциняк отсудил финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

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Шимон Марциняк IFFHS Даниэле Орсато Клеман Тюрпен ЧМ-2022 по футболу
Источник IFFHS
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Макс Максов
Ну він дійсно круто відсудив!
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