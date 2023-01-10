Все из-за юного американца. Стало известно, как 1-я ракетка получил травму
Карлос Алькарас теперь не сыграет на Australian Open 2023
Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) получил травму ноги во время тренировки.
Из-за этого он не сможет принять участие на Australian Open 2023.
Сообщается, что Карлос проводил спарринг-матч с 15-летним американским теннисистом Дарвином Бланшем. Под конец матча Алькарас в своем фирменном стиле сделал укороченный, на который успел Дарвин. Бланш ответил дропшотом. По итогу Карлос в шпагате дотянулся до мяча и упал на корт.
Тренер испанца Хуан Карлос Ферро спросил у него, все ли с ним в порядке, на что Карлос ответил «да» и матч продолжился. Вскоре спарринг завершился, а Алькарас почувствовал дискомфорт в ноге. Диагностика выявила у 19-летнего испанца травму полуперенчатой мышцы правой ноги.
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