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  4. Все из-за юного американца. Стало известно, как 1-я ракетка получил травму
Australian Open
10 января 2023, 10:07 |
586
0

Все из-за юного американца. Стало известно, как 1-я ракетка получил травму

Карлос Алькарас теперь не сыграет на Australian Open 2023

10 января 2023, 10:07 |
586
0
Все из-за юного американца. Стало известно, как 1-я ракетка получил травму
Twitter. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) получил травму ноги во время тренировки.

Из-за этого он не сможет принять участие на Australian Open 2023.

Сообщается, что Карлос проводил спарринг-матч с 15-летним американским теннисистом Дарвином Бланшем. Под конец матча Алькарас в своем фирменном стиле сделал укороченный, на который успел Дарвин. Бланш ответил дропшотом. По итогу Карлос в шпагате дотянулся до мяча и упал на корт.

Тренер испанца Хуан Карлос Ферро спросил у него, все ли с ним в порядке, на что Карлос ответил «да» и матч продолжился. Вскоре спарринг завершился, а Алькарас почувствовал дискомфорт в ноге. Диагностика выявила у 19-летнего испанца травму полуперенчатой мышцы правой ноги.

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Карлос Алькарас тренировка травма травма ноги Australian Open 2023
Источник Relevo
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