Худший в составе. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала против Оксфорда?

В понедельник, 9 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Оксфордом». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник лондонской команды Александр Зинченко вышел на замену на 61-й минуте. Он поменял Кирана Тирни при счете 0:0.

После матча аналитики статистического портала Sofascore традиционно выставили оценки игрокам за матч. Зинченко получил саму низкую оценку в составе «Арсенала» – 6.3 балла.

Александр проиграл все четыре единоборства и не совершил ни одного отбора. Точность передач Зинченко составила 89%. Один раз украинец пробил мимо ворот.

В 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити».