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  4. Худший в составе. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала против Оксфорда?
Англия
10 января 2023, 08:55 |
627
0

Худший в составе. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала против Оксфорда?

Украинец получил 6.3 балла

10 января 2023, 08:55 |
627
0
Худший в составе. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала против Оксфорда?
Instagram. Александр Зинченко

В понедельник, 9 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Оксфордом». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник лондонской команды Александр Зинченко вышел на замену на 61-й минуте. Он поменял Кирана Тирни при счете 0:0.

После матча аналитики статистического портала Sofascore традиционно выставили оценки игрокам за матч. Зинченко получил саму низкую оценку в составе «Арсенала» – 6.3 балла.

Александр проиграл все четыре единоборства и не совершил ни одного отбора. Точность передач Зинченко составила 89%. Один раз украинец пробил мимо ворот.

В 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити».

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Александр Зинченко Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Оксфорд Юнайтед SofaScore
Источник SofaScore
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