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Англия
10 января 2023, 04:43 | Обновлено 10 января 2023, 05:00
94
0

Эдди НКЕТИА: «Мы готовы к Манчестер Сити»

Нападающий «Арсенала» – о выходе команды в 1/16 финала Кубка Англии

10 января 2023, 04:43 | Обновлено 10 января 2023, 05:00
94
0
Эдди НКЕТИА: «Мы готовы к Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Нкетиа

Форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа дал оценку победе команды над «Оксфорд Юнайтед» (3:0) в 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии. Также 23-летний англичанин высказался о готовности канониров ко встрече с «Манчестер Сити» на следующей стадии турнира.

«Мы знали, что это будет непросто. Были хорошие болельщики у соперника и сложное поле для игры. Мы должны были быть терпеливыми. До ходу игры нам нужно было улучшить свой уровень, потому что в первом тайме мы были недостаточно хороши. И я думаю, что нам это удалось сделать во втором тайме.

Мой дубль? Это было мило. Я воспринял первый гол как хороший, а второй был по-настоящему миленьким. Так что, вероятно, он мне понравился больше.

Следующий матч в Кубке Англии с «Ман Сити»? Мы готовы к этому. Сейчас мы восстановимся, затем сосредоточимся на «Тоттенхэме», а потом уже будет смотреть на следующие игры», – заявил Нкетиа.

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Эдди Нкетиа Арсенал Лондон Манчестер Сити Кубок Англии по футболу
Источник BBC
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