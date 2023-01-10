Эдди НКЕТИА: «Мы готовы к Манчестер Сити»

Форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа дал оценку победе команды над «Оксфорд Юнайтед» (3:0) в 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии. Также 23-летний англичанин высказался о готовности канониров ко встрече с «Манчестер Сити» на следующей стадии турнира.

«Мы знали, что это будет непросто. Были хорошие болельщики у соперника и сложное поле для игры. Мы должны были быть терпеливыми. До ходу игры нам нужно было улучшить свой уровень, потому что в первом тайме мы были недостаточно хороши. И я думаю, что нам это удалось сделать во втором тайме.

Мой дубль? Это было мило. Я воспринял первый гол как хороший, а второй был по-настоящему миленьким. Так что, вероятно, он мне понравился больше.

Следующий матч в Кубке Англии с «Ман Сити»? Мы готовы к этому. Сейчас мы восстановимся, затем сосредоточимся на «Тоттенхэме», а потом уже будет смотреть на следующие игры», – заявил Нкетиа.