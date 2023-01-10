Французская малина. Почему Малиновский перешел в Марсель

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком «Марселя». Французский клуб заплатит за 29-летнего игрока 10 миллионов евро плюс еще 3 миллиона в виде потенциальных бонусов, если не вылетит в первый дивизион Франции. Соглашение рассчитано на три года.

Трансфер Малиновского во Францию, безусловно, должен пойти на пользу игроку со многих точек зрения. Рассказываем, почему украинец выиграл от перехода в «Марсель».

Перестройка «Аталанты»

«Бергамаски» прошли свой пик. Теперь команда должна пройти смену поколений. В этой ситуации нет смысла делать ставку на почти 30-летнего украинца. Нужно приглашать молодых игроков.

Зимой «Аталанта» активировала пункт в контракте Малиновского о пролонгации еще на год. Это не значит, что в Бергамо рассчитывали на Руслана – «Аталанта» хотела сохранить актив. Летом 2023 года Малиновский мог получить статус свободного агента и уже через шесть месяцев подписать предварительный контракт с новым клубом.

Если бы Гасперини действительно надеялся на Малиновского, то клуб не активировал бы опцию по продлению, а предложил новое длительное соглашение на 3-4 года с увеличением зарплаты. Продление контракта на год позволило «Аталанте» спокойно заниматься трансфером украинца, рассчитывая на финансовую компенсацию и меньшее давление со стороны агентов футболиста.

Подобные процессы были очевидны еще летом. когда Руслана сватали в разные команды и он был близок к переезду в «Ноттингем Форест». Тогда не было достойного предложения. Идти в состав новичка АПЛ – рискованно, потому что через год можно остаться у разбитого корыта. Да и «Аталанта» за полгода снизила свои финансовые требования.

Трансферу в «Марсель» помог агент

Было ясно еще осенью, что Малиновский покинет «Аталанту». Вариант с «Тоттенхэмом» не выглядел реалистично. Дела команды Антонио Конте в нынешнем сезоне идут не лучшим образом. Будущее итальянского наставника в Лондоне выглядит туманно. Непонятно, будет ли он в следующем сезоне работать с командой. Поэтому смысла брать игрока, которого он хотел подписать еще для «Интера», нет, потому что летом он может оказаться ненужным, если будет смена тренера.

На помощь пришел агент Малиновского Вадим Шаблий. У него очень хорошие личные отношения с тренером «Марселя» Игором Тудором. Еще со времен, когда Тудор возглавлял «Хайдук». Тогда, кроме Артема Милевского, в Сплите выступали Максим Белый и Артем Радченко, игроки с орбиты Шаблия.

Давние контакты и знакомство Шаблия с Тудором позволили Малиновскому перебраться во Францию. Агент предложил тренеру вариант усиления, который устроил хорватского наставника.



Кстати, у Тудора уже есть опыт работы с украинскими футболистами. В турецком «Карабюкспоре» он работал с Александром Рыбкой, Андреем Близниченко и Евгением Селезневым. Последнего хорват хотел забрать с собой в «Галатасарай».





Вторая опция перехода украинца в «Марсель» – спортивный директор клуба Хавьер Рибалта. Испанский специалист работал скаутом в «Ювентусе», «Милане», «Новаре». Он отлично знает итальянский рынок. Отсюда переходы Пау Лопеса, Жордана Верету, Алексиса Санчеса и теперь Малиновского. Шаблий должен хорошо знать Рибалту, потому что они должны были пересекаться во время перехода Ракицкого в «зенит». Испанец тогда занимал должность спортдира в клубе из страны 404.

Глубина состава и замена Пайе

Новая команда Малиновского занимает третье место в чемпионате Франции. Понятно, что первая строчка вне конкуренции благодаря возможностям ПСЖ. В этом сезоне предпосылок для сенсаций нет. А вот бороться за второе-третье место и ЛЧ можно и нужно. Главная сенсация этого сезона чемпионата Франции – «Ланс», который впереди на 4 очка, а «Монако» и «Ренн» отстают на одну победу. Не стоит сбрасывать со счетов «Лилль». Вся борьба за ЛЧ ждет во второй части сезона.



«Марсель» – опытная команда. В составе хватает именитых футболистов с опытом – Баи, Колашинац, Алексис Санчес, Пайе, Гендузи, Верету, Пау Лопес, Жиго, Ундер. Малина подходит под философию клуба и имеет соответствующий опыт и навыки, чтобы занять свое место в составе команды.

Игорь Тудор играет по схеме 3-4-2-1. Когда три защитника, по игроку на фланге, два опорника, два свободных художника и один форвард. Не очень верится, что Малиновский будет играть в опорной зоне. Там все в порядке с Гендузи и Верету. Плюс Ронжье и Пап Гуйе. А вот на месте атакующего полузащитника украинец может пригодиться. В первую очередь, как замена 35-летнему Димитри Пайе. Бывший игрок сборной Франции из-за возраста не может играть много, а глубина состава Тудору нужна.

Малина для Малиновского

Игрок сборной Украины получил контракт до 2027 года. Когда тебе уже почти 30 лет, важно иметь определенность. «Марсель» имеет деньги. В команде хватает опытных, именитых игроков, которые за малые деньги во Францию просто не поехали бы. У Руслана никогда не было больших заработков. Его заработная плата в Италии составляла 1 миллион евро в год. Это небольшие деньги для команды из ведущего чемпионата, которая играла в ЛЧ. Во Франции Малиновский сможет нормально заработать. Это важно, учитывая его возраст. Фактически, это последний большой контракт для Руслана.

В прошлом сезоне «Марсель» играл в Лиге чемпионов. В следующем сезоне есть шансы снова пробиться в самый престижный клубный турнир. Амбиции в чемпионате Франции позволяют сражаться за медали. Состав команды состоит из опытных футболистов. Уровень команды у Малиновского останется высоким.

В «Марсель» украинец едет по приглашению тренера и спортивного директора. Никаких проблем с игровой практикой не будет. Таким образом, в сборной Украины для Малиновского ничего не изменится. Он продолжит быть ведущим игроком команды.

Сергей ТИЩЕНКО