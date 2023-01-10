Испания10 января 2023, 02:43 | Обновлено 10 января 2023, 03:08
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ВИДЕО. Ничья в Бильбао. Атлетик и Осасуна разошлись миром
Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Испании
10 января 2023, 02:43 | Обновлено 10 января 2023, 03:08
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В матче 16-го тура Ла Лиги «Атлетик» сыграл вничью с «Осасуной» (0:0).
Команды разошлись без забитых голов. Смотрите видеообзор поединка в Бильбао.
Ла Лига. 16-й тур, 9 января
Атлетик Бильбао – Осасуна – 0:0
Видеообзор матча
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