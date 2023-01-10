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Чемпионат Испании
Атлетик
09.01.2023, FT 0 : 0
Осасуна
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Испания
10 января 2023, 02:43 | Обновлено 10 января 2023, 03:08
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0

ВИДЕО. Ничья в Бильбао. Атлетик и Осасуна разошлись миром

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Испании

10 января 2023, 02:43 | Обновлено 10 января 2023, 03:08
7
0
ВИДЕО. Ничья в Бильбао. Атлетик и Осасуна разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура Ла Лиги «Атлетик» сыграл вничью с «Осасуной» (0:0).

Команды разошлись без забитых голов. Смотрите видеообзор поединка в Бильбао.

Ла Лига. 16-й тур, 9 января

Атлетик Бильбао – Осасуна – 0:0

Видеообзор матча

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик Бильбао Осасуна видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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